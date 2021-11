LONČAR O UVOĐENJU KOVID PROPUSNICA 24 SATA: Evo kada će o tome biti razmatrano, apelovao da je VAKCINACIJA najvažnija

- Obaveza nas lekara je da ne dajemo ljudima lažnu nadu ili da se previše opuštamo jer mi kao lekari ne možemo da se opustimo kada dnevno imamo 50 mrtvih i niko nama ne garantuje da je ovo poslednji talas i da neće doći sledeći - izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar za RTS.

Broj vakcinisanih jeste povećan, ali je potrebno raditi na povećanju obuhvata vakcinacije.

- Povećan je broj vakcinisanih i jednostavno naša je obaveza da uradimo sve da se poveća obuhvat vakcinacije, znači, to je suština svega. Niko nije doneo tu odluku sa propusnicama iz nekog svog razloga, nego što su videli ljudi da je to jedini način da se poveća broj vakcinisanih. Kod nas se to desilo. Imali smo i rezultat kao posledicu produženja raspusta - za pet puta se smanjio broj obolele dece, broj pregleda - naveo je ministar.

foto: Damir Dervišagić

Na pitanje koliko ima preminulih koji su vakcinisani odgovara da prema preliminarnim rezultatima za prethodnih pet meseci je nešto manje od devet odsto onih koji su preminuli, a koji su bili vakcinisani.

-To su oni koji su primili jednu dozu, ili drugu dozu, pa su se razboleli posle dva, tri dana, a uglavnom se radi o ljudima koji su imali niz drugih oboljenja - rekao je Lončar.

Upitan da li je realno da uvedemo kovid propusnice 24 sata odgovara da će se o tome razgovarati na Kriznom štabu.

- O tome ćemo razgovarati na Kriznom štabu, nije korektno da mi sada ovde razgovaramo i to nema nikakvog smisla. Kada bude zakazan Krizni štab analiziraćemo trenutnu situaciju. Ne radi se o kovid propusnicama, radi se da želimo jednu bezbednu atmosferu i bezbedne objekte za sve. A trenutno jedino što to omogućava to su te propusnice. Propusnica je ili ste vakcinisani ili ste se testirali - napominje Lončar.

(Kurir.rs/Blic)

