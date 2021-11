OVE 3 STVARI ISPOŠTUJTE I VAKCINA ĆE SE BOLJE PRIMITI: Važno je da budete hidrirani! Stručnjaci otkrivaju šta je STROGO ZABRANJENO

Vakcinacija zbog epidemije korone traje skoro godinu dana, a kod nekih ljudi i dalje se javljaju dileme, kada je pravo vreme za vakcinaciju, ali i da li je potrebna neka posebna priprema.

U suštini, pripreme nema, jedino što je potrebno je da budete zdravi, da ne kašljete, nemate temperaturu, ili neki drugi zdravstveni problem zbog koga biste eventualno odložili vakcinaciju.

Imuni odgovor je važan u svakom momentu, i kada je odbrana od bolesti u pitanju ali donekle i što se tiče odgovora na vakcinu. Kao što su lekari već objašnjavali, oni sa slabijim imunitetom treba obavezno da se vakcinišu ali i na vreme da prime preporučene doze, jer spadaju u rizičnu grupu, a s druge strane, ono što je svakako dobro, kako za njih, tako i za svu ostalu populaciju, da rade na poboljšanju svog imuniteta, piše Blic.

"Obavezno pojedite hranljiv obrok i hidrirajte se pre zakazanog termina da biste potencijalno smanjili neželjene efekte na dan vakcinacije", navodi "Rite Aid" u svojim smernicama. "CVS Health" takođe savetuje ljudima da "piju najmanje pola litra vode jedan sat pre termina kako bi sprečili neželjene efekte".

Stručnjaci kažu da je važno da budete hidrirani pre zakazanog termina vakcinacije, jer u suprotnom, velika je verovatnoća da ćete se osećati lošije.

Stručnjaci upozoravaju i da ne uzimate lekove protiv bolova bez recepta pre nego što se vakcinišete.

"Ne preporučuje se da uzimate lekove bez recepta, kao što su ibuprofen ili aspirin pre vakcinacije kako biste potencijalno sprečili neželjene efekte cepiva", navodi CDC. "Nije poznato kako bi ovi lekovi mogli da utiču na to koliko dobro vakcina deluje. Međutim, ako redovno uzimate ove lekove iz drugih razloga, trebalo bi da nastavite. Takođe se ne preporučuje uzimanje antihistaminika pre vakcinacije, a kako biste sprečili alergijske reakcije."

Imunolog prof.dr Borislav Kamenov objašnjava da svako od nas može doprineti boljem radu imuniteta, samo ako pažljivo osluškuje i prati šta mu telo poručuje. Redovno se kontroliše, ali bi valjalo i da proveri svoj imunološki status.

-Za odbranu od virusa bitan je dobar imuni odgovor, koji je potreban i kada je vakcina u pitanju. Kako će organizam reagovati na vakcinu, odnosno da li će napraviti jaču zaštitu zavisi i od imuniteta. Najvažnije je da jačate svoj imuni sistem, vremenom se imuni sistem poremeti, pa radi loše, ali to se može popraviti. Neophodno je da utvrdimo šta vam smeta od hrane, stomak prvi signalizira kada nešto nije kako treba, dakle odbacite hranu koja vam ne prija. Zatim, unosite vitamine, vitamin D je najvažniji u odbrani od virusa, a tokom zimskih meseci je potrebno unositi ga jer nema sunca. Naravno, postoje ljudi koji ga imaju dovoljno, ali to mora lekar da utvrdi. S druge strane, tu je cink, probiotik, folna kiselina, sve to skupa je važno da bi se ojačao imuni sistem. I kada se radi o prirodnom iminitetu, i kada se radi o vakcinaciji, imunitet je važan a ljudi to zanemaruju - objašnjava profesor Kamenov.

Kada je vitamin D u pitanju, lekar objašnjava da bi starija populacija trebalo da uzima do 10.000 jedinica dnevno, mlađi ljudi 5.000, a kod dece je dovoljno 500 jedinica vitamina D.

Zašto je dobar vitamin D

Vitamin D je jedan u nizu neophodnih supstanci, a njegov nedostatak osim pada imuniteta, može izazvati oboljenje kostiju, ali i može uticati na razvoj apatije i depresije. Treba napomenuti da koštana masa može prestati da se izgrađuje već u tridesetim godinama, te je važno povesti računa o ishrani preko koje se unosi ovaj dragoceni vitamin.

- Apsolutno sam uveren da on može mnogo toga da ispravi u imunom sistemu. Vitamin D popravlja naše ćelije, dodaje dr Kamenov.

Probiotik

Probiotik je termin koji se koristi za skup “dobirih bakterija”, a najčešće vrste mikroba koje se koriste u probioticima jesu bakterije mlečne kiseline. Mnogi se pitaju kako je moguće da danas ne možemo bez probiotika a odgovor se krije u našim lošim navikama, lošem odabiru hrane, kada je sve prerađeno, dok s druge strane i konzumacija medikamenata kvari našu crevnu floru. Probiotici nam zapravo pomažu održavamo odgovarajući broj bakterija koje čine našu normalnu mikrofloru. I u borbi protiv korone dobre bakterije su nam neophodne, kako bi naš imuni sistem uspeo da da dobar odgovor.

Cink (ali i selen)

Cink je mineral koji je neophodan za normalno funkcionisanje organizma i izuzetno je važan za pravilan rad imunog sistema. On nam pomaže prilikom bržeg zarastanja rana, odličan je za kosti, nokte, kod gubitka osećaja ukusa i još kod mnogih druguh zdravstvenih tegoba.

Cink, ali i selen su veoma važni za jačanje imuniteta i treba jesti u ovom periodu hranu u kojoj se oni mogu naći. Cink je dobar i kod mentalnog napora, a bitnu ulogu može igrati u prevenciji prehlade i gripa, ali i kod kod hroničnih infekcija upravo zato što podstiče imuni sistem. Generalno ne treba jesti nezdravu, brzu hranu, treba se okrenuti zdravim obrocima, vitaminima, mineralima, voću, povrću.

