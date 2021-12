GRAĐANI PRUŽILI PODRŠKU DEDA ĐORĐU: Nedeljković nas držao na 40 stepeni dok je on stajao u hladu obučen kao da je pošao na SAFARI

Ispod teksta o tome da je Nedeljković maltretirao deda Đorđa, Đorđa Mihailovića, objavljenog na sajtu Kurira, podršku deda Đorđu su pružili i mnogi građani iznoseći da su bili svedoci Nedeljkovićevog bahatog ponašanja prema posetiocima:

foto: Printscreen/Youtube

- Nabeđen, nadobudan i veoma neprijatan plus teški nacionalista koji je svoju zadnjicu odavno odvukao iz Srbije. Držao nas je na suncu na 40 stepeni dok je on stajao u hladu obučen kao da je pošao na safari i stišavao glas da su ljudi morali da ga mole da priča glasnije. U grupi s nama su bili i Hrvati i Makedonci koji su izašli iz autobusa da odaju počast stradalim borcima, a on ih je izvređao na nacionalnoj osnovi, ničim izazvano. Sramota - piše u jednom od komentara, a u drugom se navodi:

- Na nesreću, moraću da se složim sa svime što je napisano. Imala sam prilike nekoliko puta da osetim nadobudnost novog čuvara. Ovakav profil ličnosti nije za mesto koje mu je povereno. Više mu priliči mesto na vratima neke diskoteke. Sa radošću sam dočekala vest da se razmišlja o pronalaženju novog čoveka.

