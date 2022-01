ZBOG ZARAŽAVANJA OVIH LJUDI MOGUĆE JE DA SVE STANE Preti nam omikron oluja! Dr Petrović: Pa nismo valjda ludi da nam se to dogodi?

Broj zaraženih omikron sojem svakodnevno obara rekorde u zemljama širom sveta. Pokazalo se da ovaj soj ne izaziva ozbilniju kliničku sliku u većini slučajeva, ali zbog toga što se brzo širi u svetu je u mnogim sferama života nastala pometnja. Avio kompanije otkazuju letove zbog zaraženog osoblja koje mora u karantin, a strahuje se da bi to moglo da se dogodi i među medicinskim radnicima i drugim profesijama.

Šokantne su brojke poslednjih dana svuda u Evropi, neminovno je da omikron talas pogodi i Srbiju. Duga je lista profesija koje će zbog toga biti na udaru - svi oni čiji poslovi zahtevaju svakodnevni kontakt sa više ljudi a koji se ne mogu obavljati onlajn. To su lekari, medicinski radnici u kovid ambulantama, vozači gradskog prevoza, prodavci u samoposlugama i pekarama, komunalni radnici, taksisti, policajci... S obzirom na to da ovaj soj ima "sposobnost" da zarazi i one koji su već preležali kovid, veliki je rizik da bi u jednom trenutku sve moglo da stane.

Omikron ne može ništa da zaustavi

Gledajući statistiku evropskih i ostalih zemalja u svetu, jasno je da omikron varijantu sada ne može ništa da zaustavi. Iako smo mi ovaj soj registrovali pre desetak dana, male su šanse da mogući scenario kolapsa možemo da sprečimo.

Omikron varijanta za sada ne prouzrokuje teške kliničke slike, što je dobar znak da zdravstveni sistem neće biti toliko ugrožen, međutim u Izraelu se sada javio strah da bi najvažnija služba u ovom trenutku mogla da zakaže, jer se plaše da će im 40% medicinskih radnika biti zaraženo.

Imajući u vidu da su u kovid bolnicama lekari svakodnevno u kontaktu sa zaraženima, oni su prvi na udaru masovnog zaražavanja. Već je poznato da je kod nas i tokom pandemije bilo manjka osoblja u zdravstvu, pa ukoliko bi omikron "zavladao" u ovoj branši, zbog obaveznog karantina koji virus zahteva moglo bi da fali lekara za preglede.

- Najgore jeste da će najviše biti na udaru medicinski radnici koji su već dve godine u skafanderima, što je izuzetno teško raditi u takvim uslovima. Oni su svakodnevno u kontaktu sa kovid pozitivnim i oni su prvi na udaru od zaražavanja - kaže epidemiolog Radmilo Petrović za “Blic”.

Na ovo je ukazao i zamenik direktora Kliničkog centra Niš Radmilo Janković kada je za N1 izjavio da će u ovom talasu najveće žrtve biti zdravstveni radnici, koji su već premoreni.

Faliće radnika u mnogim profesijama

U svetu je na udaru avio-saobraćaj zbog toga što je mnogo zaraženih među pilotima, kod nas bi mogao da bude ugrožen gradski prevoz, rad svih onih koji ne mogu da rade u kući, da bude manjka radnika po samoposlugama, komunalnih radnika, taksista, policajaca...

Epidemiolog Petrović kaže da je velika verovatnoća da osim medicinara, dođe do naglog zaražavanja radnika u avio industriji, javnom prevozu i prodaji, što će znatno otežati ceo sistem.

- Velika je verovatnoća da osim medicinskih radnika i kod nas dođe do naglog zaražavanja pilota, vozača gradskog saobraćaja, radnika u supermarketima. Neće to dovesti do situacije da sve stane, ali će se javiti manjak radnika jer će veliki broj njih morati u karantin zbog zaražavanja i to će dovesti do kritične situacije - objašnjava naš epidemiolog.

Nećemo preći 10.000 zaraženih dnevno

Iako se brojke zaraženih novim sojem udvostručuju u nekim evropskim zemljama, prema mšljenju našeg stručnjaka, to ne bi moglo da se desi kod nas. Imajući u vidu da je najviše zaraženih u Srbiji bilo blizu 8.500 u jednom danu, epidemiolog Petrović smatra da sa novom varijantom ipak ne bi trebalo da pređemo 10.000.

- Pa nismo valjda ludi da nam se to dogodi? Nismo valjda toliko nedisciplinovani. Mi smo i te kako disciplinovani. Ova varijanta biće eksplozivnija, brzo će da se proširi na veliki broj ljudi, ali će isto tako to brzo da se završi.

On kaže da uprkos ovoj činjenici, ljudi treba da budu svesni da se sami čuvaju i da trenutno nije vreme za slavlje.

U Srbiji će biti kao u Evropi

Zamenik direktora Kliničkog centra Niš Radmilo Janković rekao je pre dva dana da nema nikakve šanse da u Srbiji u narednom periodu bude drugačija kovid situacija nego u Zapadnoj Evropi, koja beleži nagle skokove broja novozaraženih i zatvara se. Smatra i da je omikron soj koronavirusa mnogo više zastupljen u cirkulaciji nego što pretpostavljamo.

- Idemo svakako u novu grbu ovog talasa i to će trajati do proleća - upozorava Janković.

- Moja je pretpostavka je da ćemo imati istu situaciju kao prošle zime. Ponovo smo na toj uzlaznoj liniji… Poslednjih dana brojevi počinju da rastu. Potpuno je neodgovorno praviti se da ovde neće da se desi (ponovni skok broja novozaraženih) - ukazao je dr Janković pre nekoliko dana gostujući na N1.

On dodaje da smo epidemijski pratili svega nekoliko desetina ljudi koji su došli iz Bocvane i iz Zapadne Afrike i ispostavilo se da je polovina bila pozitivna.

- Možete zamisliti šta će se desiti kad stotine ljudi počnu da dolaze iz Nemačke, Švajcarske, Austrije... - upozorava Janković.

Ukazujući da je broj novozaraženih na dnevnom nivou u Beogradu veoma visok, odnosno 40 posto svih zaraženih, ističe da "nam nije baš da sedimo skrštenih ruku kad Evropa ima stotine hiljada zaraženih".

Omikron će puniti kovid ambulante više nego bolnice

- Omikron će puniti kovid ambulante više nego bolnice - rekao je upravnik Klinike za hirurgiju KBC Zemun prof. dr Dejan Stevanović, koji je proveo dve godine u kovid zoni.

On je nedavno gostujući za Radio Beograd izjavio da je Krizni štab trebalo da pooštri epidemijske mere, jer se bliže praznici i očekuje se porast broja zaraženih, najviše zbog omikron soja koji se brzo širi.

- Omikron varijanta se lako širi, ali ne daje tešku kliničku sliku, tako da će po svoj prilici, veliko opretrećenje biti u kovid ambulantama, a manje u bolnicama - rekao je profesor Stevanović.

Dodao je da vakcine i prirodno stečeni imunitet dobro štite od novog soja, ali da će u perspektivi i vakcine, posebno RNK, morati da se prilagođavaju i menjaju u skladu sa novim sojevima virusa.

- Očekujem da ćemo do kraja 2022. pobediti virus - zaključio je prof. dr Dejan Stevanović.

Broj zaraženih u svetu se udvostručuje preko noći

Evropske zemlje su u strahu zbog masovnog zaražavanja koje više ne ide postepenom putanjom nego se naglo povećava. Neke zemlje odavno ne pominju crni rekord s početka pandemije je se ta granica pomera iz dana u dan.

Grci svakodnevno pomeraju crni rekord u broju zaraženih. Prema kovid podacima ova zemlja je u petak prijavila 40.560 slučajeva zaraze, postavljajući novi rekord četvrti dan zaredom nakon porasta slučajeva varijante virusa omikron.

Grčke vlasti pokušavaju da smire trenutnu situaciju uvođenjem dodatnih restriktivnih mera.

U Velikoj Britaniji broj novozaraženih juče zbog pojave zaraznijeg omikron soja bio je 137.583, a 73 osobe su umrle.

Premijer Velike Britanije Boris Džonson upozorio je da je tamošnji zdravstveni sistem pod pritiskom zbog naglog porasta broja zaraženih korona virusom, ali je naveo da neće biti uvedene nove sanitarne mere.

- Mislim da moramo biti svesni da će pritisak na naš zdravstveni sistem, naše bolnice potrajati nedeljama, možda i duže - rekao je Džonson tokom posete vakcinalnom punktu u Ajlesburiju.

Izrael je u protekloj nedelji zabeležio skoro 27.000 novih slučajeva zaraze, što je 200 odsto više u poredjenju sa prethodnom nedeljom.

U petak je bilo gotovo 5.500 novozaraženih, tri puta više nego prethodnog petka,a pozitivnost testova dostigla je skoro četiri odsto.

Broj ozbiljnih slučajeva takodje raste i do večeras je dostigao 114, a u prethodne dve nedelje taj broj se kretao izmedju 80 i 90, prenose izraelski mediji.

Vodeći medicinski ekspert i savetnik vlade profesor Eran Segal rekao je ranije da bi više od 40 odsto stanovnika Izraela, od ukupno 9,4 miliona, moglo da bude inficirano omikron sojem korona virusa, u vreme kada se beleži porast slučajeva zaraze bez presedana

Španija, kao i ceo svet, suočena je sa širenjem omikron soja virusa, i jedna je od prvih zemalja koja je skratila vreme karantina za zaražene osobe pošto su to 27. decembra uradile Sjedninjene Američke Države.

Španija je sa 99.671 prijavljenih slučajeva 29. decembra znato prešla rekord zaraženih u jednom danu.

Prethodni talas dnevnih rekorda novozaraženih potiče iz sredine januara i bio je oko 40.000 slučajeva za 24 sata.

Omikron je dvostruko zarazniji od delte

Omikron je otprilike dvostruko više zarazniji od delte, a čak četiri puta više od originalnog virusa.

Stručnjaci su zabrinuti da, čak i ako je manje virulentan, a simptomi su se do sada uglavnom pokazivali kao blaži, omikron i dalje može da dovede do dovoljnog broja hospitalizacija da izvrši pritisak na zdravstvene kapacitete.

