OGLASIO SE METEOROLOG TODOROVIĆ! Nakon istorijski toplog dana preko noći stiže drastična promena IDEMO KA MINUSU

Današnja temperatura iznenadila je mnoge.

Međutim, meteorolog Nedeljko Todorović za Kurir objašnjava da je to normalno za naše podneblje i navodi da smo se približili rekordnom maksimumu temperature koji je zabeležen 1910. godine.

foto: Kurir Televizija

- Ovo su karakteristične temperature za naše podneblje. Ne može sve vreme zimi da bude ni hladno, a ni toplo. Postoiji stalna smena toplo-hladnog. Da napomenem da je u Beogradu izmerena temperatura od 20 stepeni Celzijusa u januaru. Ove godine toga neće biti, verovatno. Apsolutna temperatura za današnji dan je 16 stepeni. Ima izgleda da se približimo tom dnevnom rekordu. Ali na mesečnom nivou ne - kaže Todorović za Kurir televiziju.

Meteorolog Nedeljko Todorović objašnjava da su ovakve temperature zabeležene i pre stotinak godina kada su inače izmereni rekordi i u plusu, i u minusu.

foto: Shutterstock/Marina Zezelina, Shutterstock/Panomji

- Sve je to karakteristično za našu klimu. Ništa se nije promenilo decenijama. Minimalne temperature su zabeležene pre nekih stotinak godina. Ali takođe i maksimalna temperatura od 20 stepeni zabeležena je 1910. godine - objašnjava za Kurir meteorolog Nedeljko Todorović.

Podsetimo, danas će širom Srbije biti oblačno i toplo, sa maksimalnom temperaturom do 19 stepeni, ali prema najavama RHMZ-a već tokom noći dolazi do osetnog zahlađenja i do pada temperature od 12 i više stepeni. Tokom naredne nedelje jutarnje temperature će biti u minusu.

foto: RHMZ printscreen

Ujutru će po kotlinama jugozapadne i južne Srbije mestimično biti magla koja se ponegde može zadržati i duže tokom prepodneva. Ponegde će mestimično padati slaba kiša koja se tokom noći očekuje i u zapadnim krajevima.

foto: Kurir Televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:16 Vremenska prognoza: Stiže nam toplije vreme