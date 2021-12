STIŽU NAM SNEG I MEĆAVE: Zima STEŽE, temperatura će pasti do -13 stepeni! OVO JE NAJNOVIJA VREMENSKA PROGNOZA ZA SLEDEĆU NEDELJU

Najnovija vremenska prognoza profesora geografije Marka Čubrila pokazuje da će sutra snega biti i u nizijama, ponegde će biti obilan, a posebno nad ističnom i središnjim delom regiona. Od utorka do narednog petka suvo i hladno uz mrazeve i pojavu magle.

Oko 18. decembra biće malo toplije uz prolazne padavine, dok je posle 22. u mesecu moguće jače zahlađenje. U toku noći nad Tirenskim morem je došlo do formiranja jakog ciklona koji širi svoj uticaj preko regiona donoseći naoblačenje sa kišom, dok se snežna granica pre podne nalazi negde na oko 600-700 metara nadmorske visine. Manje padavina ima nad zapadom regiona i tamo tek ponegde ima slabe kiše ili snega.

U toku dana nad većim delom središnje i istočne Bosne i Hercegovine, Crne Gore, južne, jugozapadne, jugoistočne i dela središnje Srbije oblačno sa kišom, dok će se snežna granica polako spuštati na oko 500 metara nadmorske visine. Vetar nad većim delom regiona severoistočni u postepenom pojačanju, dok će nad istokom regiona i u Banatu biti jak istočni ili jugoistočni. Krajem dana nad većim delom Bosne i Hercegovine, jugom, jugozapadom i jugoistokom Srbije prestanak padavina, pokazuje vremenska prognoza.

foto: RINA

Sneg u celoj Srbiji

Sa izmeštanjem ciklona kad Bugarskoj u toku noći ka nedelji visinsko strujanje će okrenuti na istočno te će ka regionu sa istoka početi da dolazi nova padavinska zona koja će prvo zahvatiti istok i jugoistok Srbije, a do nedelje ujutro bi trebalo da zahvati gotovo celu Srbiju, osim severozapada i zapada Vojvodine. Padavine bi tokom dana trebalo da zahvate istočne i jugoistočne delove BiH, dok bi se tokom dana širile ka središnjim predelima. Nad ostalim delom BiH uglavnom suvo, isto važi i za najveći deo Hrvatske, dok bi obilnijih padavina bilo na severu Crne Gore.

Sa izmeštanjem ciklona nad Bugarsku ka regionu će uslediti prodor još hladnijeg vazduha tako da će te nove padavine gotovo svuda biti u obliku snega, dok bi još samo na istoku Srbije u početku mogle biti u obliku kiše, napominje Čubrilo.

Osim padavina počeće i jak,va na severu regiona ponegde i vrlo jak severozapadni vetar koji će usloviti snežnu vejavicu u nižim i snežnu mećavu u višim predelima. Dnevni maksimum od -1 ponegde nad Vojvodinom do oko +4 na krajnjem zapadu i istoku regiona.

Vremenska prognoza za sledeću nedelju

U toku noći ka ponedeljku i u ponedeljak pre podne sneg bi trebalo da prestane.

Ukoliko se predviđanja većine numerčkih modela ostvare veći deo Srbije, osim severozapada i zapada Bačke bi akumulirao od 7cm do 18cm snega, ponegde i preko 20cm, dok bi planine središnje, istočne i jugoistočne Srbije mogle akumulirati i preko 30cm novog snega. Akumulacije od preko 8cm se očekuju i nad većim delom istočne, središnje i severoistočne BiH, dok ća planine dobiti i preko 25cm, a isto važio i za sever C.Gore.Zapadni deo refgina ovog puta bez značajnog snega jer će centar ciklona biti predaleko na istok, kaže Čubrilo.

Početkom sledeće nedelje jačanje anticiklona uz stabilizaciju atmosfere i pojavu jutarnje magle koja će se ponegde i to posebno nad snegom pokrivenim predima zadržavati veći deo dana. Vetar će biti slab. Jutarnji minimumi u padu te bi se ujutro mraz kretao od -3 do -8 u nizijama i do oko -13 ponegde na planinama, dok bi dnevni maksimum nad istočnim i središnjim predelima bio od -3 do +1, a na zapadu do oko +4 stepena Celzijusa.

foto: Zorana Jevtić

Otopljenje od petka

Oko petka sledeće nedelje malo toplije uz prolazne, slabe, padavine i snežni pokrivač u predelima ispod 600 metara nadmorske visine koji do tada potraje će se otopiti.

Oko 21. decembra oba glavna modela uz značajnu podršku svoj ansmable članova drže signal za moguće vrlo jako zahlađenje koje bi nam osim jakog severca i prolaznog snega moglo doneti i prve duboke minuse i tokom dana. Kako je ovo jako dalek period za sada je to tek određena mogućnost koju treba pratiti i vrlo lako se taj signal još uvek može ukinuti, napominje Čubrilo.

Od večeras do ponedeljka ujutro nad većim delom Srbije (osim severozapada i zapada Vojvodine), istočnim i središnjim predelima BiH, severom Crne Gore i možda krajnjim jugoistokom Slavonije u Hevatskoj treba očekivati umeren, povremeno jak sneg uz jak severozapadni vetar, formiranje snežnog pokrivača i u nizijama, pojavu snežnih smetova, nanosa, snežne vejavice i mećave na planinama.

Kurir.rs

bonus video:

07:13 PROFESOR ISTORIJE ORONULU KUĆU PRETVORIO U MUZEJ: Vredne predmete plaćao po 200 rsd, UČENICIMA U SVOM DOMU DRŽI PRAVE LEKCIJE