BIĆE -12 STEPENI, PA +19! Direktor RHMZ za Kurir o vremenskoj prognozi do kraja ove godine! POTPUNA KLACKALICA!

Prof. Dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ za Kurir je objavio detaljnu vremensku prognozu po danima do 31. decembra kada nam se kalendarski završava ova godina. Po svemu sudeći, očekuje nas temperaturni rolerkoster, malo padavina, i slika koja - reklo bi se, ne priliči baš pravoj zimi.

Prognoza vremena za četvrtak, 23. 12. 2021. godine

Danas, posle vedrog vremena, u toku dana doći će do umerenog naoblačenja sa severa, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab i umeren, južnih smerova, u pojačanju. Najniža temperatura od -12 do -4 (u Beogradu od –6 do –4 °S), a najviša dnevna od 0 do 7 °S (u Beogradu oko 5 °S).

Prognoza vremena za petak, 24. 12. 2021. godine Prognozira se umereno oblačno vreme, uz slabljenje jutarnjeg mraza i nagli porast dnevne temperature. Vetar umeren i jak, južnih smerova. Najniža temperatura u većem delu Srbije od -2 do +2 °S, a na jugoistoku do -7 °S (u Beogradu od 2 do 4 °S). Najviša temperatura od 5 °S na jugoistoku do 15 °S na zapadu Srbije (u Beogradu oko 14 °S).

Prognoza vremena za subotu, 25. 12. 2021. godine Pretežno oblačno, toplo i vetrovito, povremeno sa slabom kišom u Vojvodini. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni. Najniža temperatura od -2 do 9 °S (u Beogradu od 7 do 9 °S), a najviša dnevna od 8 na jugoistoku do 19 °S na zapadu Srbije (u Beogradu od 15 do 17 °S).

Prognoza vremena za nedelju, 26. 12. 2021. godine Pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom u svim krajevima. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 1 do 9 °S (u Beogradu od 8 do 9 °S), a najviša dnevna od 8 do 16 °S (u Beogradu od 14 do 16 °S).

Izgledi vremena u periodu od 27. 12. do 31. 12. 2021. godine U ponedeljak, utorak i sredu (27., 28., i 29. 12. 2021. godine) očekuje se pretežno oblačno, vetrovito i toplo vreme, povremeno sa kišom.

Izgledi vremena za četvrtak, 30. 12. 2021. godine U četvrtak, 30. 12. 2021. godine, očekuje se slabljenje i prestanak jugoistočnog vetra, zahlađenje u odnosu na prethodne dane i umereno do potpuno oblačno vreme, povremeno sa kišom koja bi postepeno prelazila u susnežicu i vlažan sneg. Temperaturni režim biće na granici kiša-sneg, te će postojati uslovi i za kišu i za sneg. Počeće da duva pojačan severozapadni vetar.

Kurir.rs / S. Trajković

