DANAS DO 10 STEPENI, NA PLANINAMA SNEG: Jutarnji mraz ne popušta, a naredne nedelje stižu nove padavine

U Srbiji će posle oblačnog jutra s mrazom danas biti oblačno uz temperaturu do 10 stepeni.

Na severu će biti sunčanih intervala, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije provejavaće slab sneg, saopštio je RHMZ.

Jutarnja temperatura u većini mesta od minus pet do minus jedan, u Timočkoj Krajini oko četiri, a najviša dnevna od četiri do 10 stepeni Celzijusa. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni.

Biometeorološka prognoza Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod osetlјivih osoba se mogu javiti poremećaji sna i glavobolјa.

Nedelja

Ujutro mestimično magla uz slab, ponegde i umeren mraz, u toku dana preovlađivaće sunčano. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -6 do -1 stepen, a najviša od 3 do 8 stepeni.

Ponedeljak

Ujutro mestimično kratkotrajna magla i slab mraz, u toku dana preovlađivaće sunčano. Posle podne i uveče jače naoblačenje, najpre na severu i istoku koje će u toku noći usloviti slabu kišu. Vetar slab do umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od -5 do 1 stepen, a najviša od 3 do 9 stepeni.

Utorak

Ujutro ponegde slab mraz, u toku dana umereno i potpuno oblačno, u nižim predelima sa kišom i snegom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 3 stepena, a najviša od 2 do 6 stepeni.

U periodu od 19.1. do 23.1. očekuje se umereno do potpuno oblačno, uz pad temperature, u pojedinim danima mestimično sa kišom i snegom. Кrajem perioda oblačno, hladno, mestimično sa snegom, navodi RHMZ.

(Kurir.rs)