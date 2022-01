ULAGANJE U KOZE: Domaćinstvo Tomašević proizvodi svoje kozije produkte, a za njihov sir uvek se traži kilogram više

Trend vraćanja zdravoj ishrani u Srbiji je svake godine sve jači. Svako u skladu sa svojim mogućnostima trudi se da odabere proizvode koji su zdravi, neprskano voće i ono što dolazi sa sela.

Jedan od najcenjenijih proizvoda svakako je koziji sir. Kažu lekari da je izuzetno zdrav i dobar za jačanje imuniteta.

foto: Kurir televizija

Upućeni će vam reći da je ulaganje u kozarstvo u Srbiji dobra investicija. Jer za alpsku kozu država daje subvencije, a kozije mleko i sir vrlo su traženi proizvodi. Ono što vas međutim čeka je svakodnevni rad bez godišnjeg odmora.

- U 5 ujutru ustajemo, pijemo kafu i krećemo sa poslom. Onda dajemo koncentrat, kad je loše vreme onda svaka ima svoju šerpicu, dobija sledovanje. Ovde koje su manje i slabije manje pojedu, tuku se. Zle su. Ali svaka ima ćud svoju, kao i mi - ispričao je Borko Mitrović iz sela Paune.

foto: Kurir televizija

Domaćinstvo Tomašević iz valjevskog sela Paune broji četrdesetak koza. To je, kaže nam domaćin Borko, brojka koja mora godinama da se dostiže, jer nije dobro da se onaj ko nema iskustva u kozarstvu odmah prihvati velikog stada.

- Ni sam ne znam ja kako je to spontano počelo. Imali smo viška sira, mleka, pa odnese na pijac i proda i počelo to lepo da ide. I stado se uvećavalo iz godine u godinu i došlo se do 40. Pa ima možda i više ali ne možemo fizički da postignemo. Da se unuk oženi, ali neće niko to da radi. Pre će on da ode za snajkom. Pa nek ide ja ću da plaćam stan dok sam živ- kaže Borko.

foto: Kurir televizija

Snežana je ovde zadužena za proizvodnju sira. Sve što naprave prodaju u obližnjem Valjevu, a koziji sir se itekako ceni.

- Zašto to i nije tako lako kao što neko misli da će da kupi 30 koza i da napravi bum. Nije, zato što je obaveza. Ujutru mora rano da se ustane, da se pomuze, da se da koncentrat. Mi predajemo polovinu, polovinu kuvamo, da se podsiri - ispričala je Snežana.

foto: Kurir televizija

Kaže Snežana da ne može da napravi dovoljno sira. U najbolje vreme prodavali su i po 30 kilograma dnevno

- Ranije smo krave držali. To nije imalo neke računice i onda smo počeli sa tri koze, nismo se zaletali. I nikog ne bih posavetovala više od 10 ni slučajno za početak. Prvo tržište i onda može da se ide dalje - kaže Snežana.

foto: Kurir televizija

Bez ljubavi prema kozama ovaj posao jednostavno ne može da se radi. I ta ljubav se i oseti kada vidite Borka sa svojim kozama. Svaki dan sa kozama pređe desetak kilometara. Zajedno obilaze pašnjake u okolini sela, a to itekako utiče na kvalitet mleka. Borko kaže kad njega nema ostali moraju da oblače njegovu odeću kako bi ih koze slušale

- Otišao sam da operišem kuk i pokojna žena je dolazila da čuva i sve je oblačila moje odelo da čuva da ih prevari. Nemoj se derati mila, nemoj se mila derati - kaže Borko.

foto: Kurir televizija

Naše bele koze zamenili su alpskim zbog subvencija koje daje država. Na godišnjem nivou taj novac im pomaže da nabave hranu. Svaki dan na ovom imanju je nova borba. Da kozama ništa ne nedostaje i da budu zdrave. Jer od njih živi celo domaćinstvo.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

