NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Pad broja novozaraženih

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 22.013 građana od kojih je 10.602 novozaražena.

Preminulo je 63 pacijenta, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 154 obolela.

Podsetimo, u Srbiji je dan ranije na korona virus testirano je 28.372 građana od kojih je 12.736 bilo pozitivno. Preminulo je 60 pacijenata, dok je na respiratorima bilo 153 obolelih.

foto: Covid19.rs

BEZ OPUŠTANJA

Epidemiološka slika u Srbiji i dalje je zabrinjavajuća. Pored novog, još uvek cirkuliše i delta soj. Stručnjaci upozoravaju da je sve veći pritisak na kovid bolnice i ambulante širom zemlje, te da omikron ne treba potcenjivati, jer on i te kako daje i srednju i tešku kliničku sliku kod inficiranih pacijenata.

Doktor Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski venac i koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu, rekao je za Kurir da u ovoj ustanovi svaki dan ima oko 500 pregleda, a da je poslednjih nekoliko dana bilo i po više od 600.

foto: Kurir televizija

"Samim tim raste i broj hospitalizovanih pacijenata, ali i pritisak na bolnice, jer u tolikom broju inficiranih pacijenata uvek imate nekog starijeg pacijenta sa udruženim oboljenjima i kod određenog broja pacijenata imate nalaze sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Nikako ne smemo da zaboravimo da u populaciji pored omikrona cirkuliše i delta soj", kaže dr Bekić.

Prema njegovim rečima, nikako se ne treba opuštati, jer daleko od toga da omikron varijanta daje samo lake kliničke slike, već se pokazalo da i te kako daje i srednje teške i teške oblike.

"Na udaru omikrona su najviše mladi i radno sposobno stanovništvo, jer su oni najmanje imunizovani, imaju najveći broj kontakta i najmanje se pridržavaju propisanih mera. Omikron se sada spušta i ka pedijatriji. U decembru smo u DZ Savski venac imali jedno do dvoje pozitivne dece, za vreme raspusta je bilo od 12 do 15, a sad ima i do 25, a među njima je najveći broj školske dece. Nevakcinisani su najveća ciljna grupa za ovaj soj, kod njih imamo najteže kliničke slike i oni su najčešće hospitalizovani. I pored velikog broja novozaraženih i hospitalizovanih, odziv za vakcinaciju je smanjen", dodaje dr Bekić.

ČUDOTVORNO ORUŽJE: AMERIČKA VOJSKA RAZVIJA SUPERVAKCINU

Svet bi uskoro mogao da dobije supervakcinu! Naime, pankoronavirusna vakcina SpFN američke vojske trebalo bi da zaštiti od svih koronavirusa, čime bi redovno obnavljanje vakcinacije bilo suvišno, a ostaje da se vidi da li će to zaista biti moguće, piše Dojče vele.

Protiv svih sojeva

„Supervakcina“, „pankoronavirusna vakcina“, „čudotvorno oružje“... Sve to bi trebalo da bude vakcina protiv koronavirusa SpFN, koju trenutno testira američki vojni istraživački institut.

Kako navodi Dojče vele, spajk feritin nanočestica vakcina (SpFN) namenjena je zaštiti od infekcija s velikim brojem varijanti koronavirusa, a time i sprečavanju budućih pandemija. Redovno obnavljanje vakcinacije postalo bi nepotrebno, čak i u slučaju da se pojave nove varijante.

SpFN je proteinska vakcina, a princip delovanja je sličan kao kod "Novovaksove“ proteinske vakcine, koju je krajem decembra odobrila Evropska agencija za lekove (EMA).

foto: Zorana Jevtić

- SpFN se bazira na feritinu, proteinskom molekulu koji može da skladišti gvožđe. Taj molekul se sam pretvara u loptu sa 24 strane, slično kao fudbalska lopta. Tako na svaku od tih strana može biti postavljen markantan spajk protein s različitom varijantom koronavirusa. To vakcinu čini promenljivom i podesnom za modifikacije - prenosi Dojče vele.

Dodaje se da je vakcina SpFN razvijena u američkom vojnom institutu „Volter Rid“ (Walter Reed Army Institute of Research - WRAIR) u Silver Springu, u saveznoj državi Merilend. Najpre je testirana na rezus-majmunima.

foto: Shutterstock

Na proveri

Vakcina je pokrenula jaka neutralizirajuća antitela protiv prvobitnog koronavirusa, kao i protiv još četiri njegove varijante: alfa, beta, gama i delta. Bila je efikasna čak i protiv virusa SARS-1, iako se taj tip virusa znatno razlikuje od SARS-CoV-2, navode istraživači instituta WRAIR u časopisu Sajens translejšenel medisin.

Kako navode iz WRAIR, nakon uspešnog testiranja na majmunima, počela je i prva faza testiranja na ljudima, koja bi trebalo da otkrije da li je i za ljude vakcina jednako efikasna i da li je dobro podnose.

(Kurir.rs)