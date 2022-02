PUTUJEMO BOLJE ZAJEDNO Sigurnost na zimovanju i na „zimskom letovanju“

Umesto da utonete u zimski san, predstojeće praznične dane iskoristite za putovanje! Upustite se u otkrivanje novih destinacija, skijanje ili posetu evropskih metropola, atraktivnih za turiste tokom cele godine! Ako vas ne privlače gradovi a niste skloni ni skijanju, iskusite „zimsko letovanje“ uz obilje pozitivne energije, neretko deficitarne u sred februara.

Leškarenje na peščanoj plaži čak i ne iziskuje putovanje od 10 ili više sati do Mauricijusa, Maldiva ili Tajlanda! Suncem okupane plaže i morsko plavetnilo Egipta i Tunisa, udaljeno je samo 3 sata leta od Beograda!

foto: Promo

Otisnite se na put bez brige sigurni da širom sveta imate osiguranu zdravstvenu zaštitu i pomoć u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode. Bilo da putujete sami, sa porodicom ili u društvu, putno osiguranje omogućava da predupredite potencijalne troškove od nekoliko stotina ili nekoliko hiljada evra, koliko u inostranstvu koštaju najjednostavnije zdravstvene usluge ili hospitalizacija. Standardna polisa omogućava zdravstvene usluge do 30.000 evra. Polisa sa dodatnim COVID pokrićem važi za sve zemlje sveta, a uz organizaciju neophodne zdravstvene pomoći i pokriće troškova dijagnostike, pregleda ovlašćenog lekara, pokriva troškove testiranja zbog ispoljavanja simptoma infekcije korona virusom i nabavku lekova - bolničko i vanbolničko lečenje do dodatnih 5.000 evra. COVID pokriće ne uključuje preventivno testiranje na korona virus i troškove boravka u karantinskoj izolaciji.

Prošireni paketi putnog osiguranja korisnicima pružaju dodatnu zaštitu u slučaju drugih nezgoda, kao što je nestanak prtljaga, gubitak ili krađa putnih dokumenata, kašnjenje leta, potreba prevodilačkih usluga ili pravne pomoći.

Sigurnost i na skijanju

Ukoliko se odlučite za zimski odmor, Ski putno osiguranje je neophodan dodatak jer pokriva troškove za sve slučajeve koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć, a za nezgode na ski stazi pruža dodatno pokriće do 5.000 evra. Za slučaj da dođe do povreda koje zahtevaju odlazak kod lekara, uz UNIQA ski putno osiguranje pokriveni su troškovi neophodnog lekarskog tretmana za vreme boravka u inostranstvu, troškovi lekova, kliničko lečenje, troškovi prevoza priznatih službi za hitnu pomoć, stručna lekarska pomoć na ski stazi, prevoz od ski staze do bolnice i dr.

Za koju god varijantu odmora da se odlučite, putno osiguranje možete kupiti online na www.uniqa.rs ili u svim UNIQA poslovnicama, partnerskim turističkim agencijama i bankama. UNIQA je korisnicima cele godine dostupna 24/7. Za aktiviranje polise u slučaju nezgode ili iznenadne bolesti u inostranstvu, korisnici samo treba da pozovu UNIQA Centar za pomoć (na broj telefona +381 11 36 36 955 ili Viber broj: +381 63 36 75 99) a operateri, potom klijente upućuje u najbližu zdravstvenu ustanovu, bez potrebe da bilo šta direktno plaćaju bolnici.

Iako se svi radujemo svakom putovanju u inostranstvo, nezgode se dešavaju onda kad se najmanje nadamo. Zato – odaberite destinaciju, spakujte kofer i krenite na iščekivano putovanje sigurni da u svakom trenutku, na svakom mestu - imate osiguranu UNIQA pomoć, jer putujemo bolje zajedno.

Promo tekst