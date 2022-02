SEĆATE SE BOJANA KOJI JE VOZIO ŽENU NA POROĐAJ DOK GA JE JURILA POLICIJA? Prvo mu čestitali pa pisali katnu, a ovo je epilog priče

Neverovatna priča desila se u Jakovu, kada je Bojan Ristić vozio ženu na porođaj. Zbog prevelike brzine policija ga je zaustavila, a kada su videli kakva je situacija, pod rotacijom ga ispratila do Narodnog fronta. Dok su mu policajci pisali kaznu, Bojan je postao otac.

Ipak, kako je kasnije saznao, zbog okolnosti u kojima se nalazio, oslobođen je plaćanja kazne.

Vozeći suprugu u porodilište Bojan je vozio i više od 120 na sat.

- Desilo se sve u par minuta do dva sata. Krenuli smo od kuće, pozvali doktora i ja zaista nisam imao drugog izbora nego da "nagazim". Stižemo otprilike do Beogradske arene, gde vidim da se nešto dešava iza mene. Policija me je pratila do semafora, gde su me zaustavilil, a gde bih svakako stao. Pitali su me šta se dešava i pod pratnjom me odvezli do porodilišta. Beba na svet bukvalno dolazi od kuće do porodilišta tačno za 51 ili 52 minuta - ispričao je Bojan u gostovanju na TV Prva.

Nakon što je smestio suprugu u bolnicu, Bojan je svoja dokumenta predao policajcima, kako bi mu napisali kaznu. U isto vreme, samo pet minuta od ulaska u porodilište, Bojanova supruga Aleksandra se porodila.

- Aleksandra se porodila 1. februara u 2.50 sati. Zbog okolnosti, rečeno mi je da kontaktiram saobraćajnu policiju i obratim im se za ublaženje kazne. Ta molba je prosleđena načelniku policijske uprave gospodinu Lakićeviću i on me je pozva dva-tri dana posle toga, čestitao mi rođendan ćerke, poželeo sve najbolje i rekao mi da sam oslobođen kazne - dodaje Bojan.

Dr Dejan Pavlović, ginekolog koji je porodio Bojanovu suprugu, istakao je da se sve odigralo u dva sata noću. Složio se da je u pitanju bio vrlo opasan postupak ali je kazao da je Bojan, sa medicinske strane, postupio ispravno jer u slučaju komplikacija na porođaju ne bi kod kuće, ili u kolima, mogao da pomogne ženi i bebi.

- On apsolutno nije imao alternativu, dao je sve od sebe. To sada izgleda eksplozivno i atraktivno, ali naravno da je bilo i opasno. U slučaju komplikacije bi Bojan bio nemoćan, supruga i dete bi bili izloženi opasnosti. Drago mi je što se sve dobro završilo i dobili su zdravo dete. Njegova žena se porodila u narednih pet minuta od izlaska iz automobila. Apsolutno! Bojanova supruga nije ni prošla prijem, jer je dežurna ekipa odlično odreagovala i sprovela je u salu, i tamo je završen porođaj - rekao je dr Pavlović.

