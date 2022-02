TEMPERATURNO ČUDO NEĆE PRESTATI: Veoma toplo vreme i u narednim danima februara, ali ponovo ćemo VIDETI SNEG!

Toplo vreme u februaru "osvetiće" mart, ali i april! Većina pomisli da je kraj zimi kada se probližimo 20. podeoku na skali, ali hladne temperature su neizbežne, makar do kraja kalendarske zime.

Meteorolog Marko Čubrilo prognozila da će sedmica pred nama sigurno biti topla i da to nije upitno uopšte.

- U utorak će biti 18, 19 stepeni, zatim oko četvrtka i subote. Biće dana u narednom periodu kada će temperature biti skoro 20 stepeni Celzijusovih. Neće ići preko 20, već će oko 18 stepeni biti uglavnom lokalno, ali ćemo imati oko 15 stepeni, što je znatno iznad proseka. To je prava prolećna temperatura. Neće biti ni jutarnjih mrazeva – kaže za Blic Marko Čubrilo.

Čubrilo najavljuje za utorak, četvrtak i subotu i malo kiše, ali je u pitanju prolećna prolazna kiša bez zahlađenja.

- U februaru neće biti zahlađenja, tačnije ne bi trebalo više da ga bude, ali naravno, može doći i do izmene, mada u ovom momentu ništa ne ukazuje na takve promene do kraja meseca. Ostajemo u ranom prolećnom režimu. Međutim, mart pripada isto zimi i on je zimski mesec. Kada ovako rano otopli u februaru, onda često u martu bude jačih zahlađenja. Ne traju ta zahlađenja dugo i ni slučajno neće biti kao u januaru, -15 i -20 stepeni, jer sa tim smo završili – kaže Marko Čubrilo.

Prema njegovim rečima može da zahladi čak i polovinom marta, ali i krajem marta može da se desi da bude snega što je problem za poljoprivredu. Trenutno je nemoguće precizno odrediti početak zahlađenja u martu i koliko će ono biti jako, ali se toga treba čuvati zbog opasnosti po vegataciju.

- Sa velikom zimom i mrazevima smo gotovi. To je završeno, ali za sneg ne bih smeo da se kladim da smo potpuno završili. To neće biti sneg koji bi ostao nedelju ili više dana, ali dan, dva sa snegom i hladnoćom u martu su mogući. Toplo vreme u februaru će se naplatiti sa kasnijim hladnim prodorima, da li u martu ili aprilu, videćemo, samo je pitanje koliko će oni biti snažni i da li će biti praćeni snegom. To sada ne možemo reći-poručuje Čubrilo.

Meteorolog Goran Mihajlović iz RHMZ-a je izjavio da će do vikenda biti veoma toplo, a da zatim sledi novo zahlađenje. Najavio je za četvrtak i petak toplo, znatno više od proseka, sa maksimalnom temperaturom u većini mesta između 12 i 17 stepeni.

- To je već vesnik da polako izlazimo iz najhladnijeg perioda. U petak sa severa naoblačenje, manji pad temperature. Za vikend će biti hladnije, ali to zahlađenje neće biti drastično. Minimalna temperatura u većini mesta između -2 ili -3 i +2 ili +3 stepena, a maksimalna temperatura u ovim danima bi bila između pet i devet stepeni. Nakon toga, sledeće nedelje očekujemo manji porast temperature. Biće povremeno kiše u nižim predelima, a u planinskim predelima sneg - rekao je Mihajlović i takođe potvrdio da smo izašli iz najhladnijeg perioda

- Imali smo jednu tipičnu zimu. Do kraja februara bi temperatura maksimalno bila između šest i devet stepeni, povremeno uz kišu, koja bi u ranim jutarnjim satima prelazila u sneg, ali ne uz formiranje snežnog pokrivača koji bi brinuo nas i putare. Što se tiče grudvanja, može se reći da smo se pozdravili – poručio je je Mihajlović u “Jutarnjem programu”.

Đorđe Đurić, meterolog, najavio je prolaznu kišu za sredu i u nedelju i kaže za Blic da februar prolazi u znaku veoma blagog vremena, uz natprosečno toplo i uglavnom suvo vreme, uz deficit padavina. Maksimalne temperature više su i za 5 do 10 stepeni od proseka za ovo doba godine.

- S obzirom da je prosek maksimalnih temperatura za ovo doba godine u Srbiji od 3 do 7 stepena, vidimo da su one znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Tokom pojedinih dana biće za 7 do 10 stepeni više od proseka, a i kada dođe do blagog zahlađenja i pada temperatura, one će i dalje biti iznad prosečnih vrednosti. Prema trenutnim prgnozama, zimskih uslova nema na vidiku narednih 7 do 10 dana – kaže Đurić i dodaje da je za mart prerano predvideti vreme, ali da neće biti iznenađenje ako padne sneg.

- Iako ga nema još uvek na vidiku, mart zna da iznenadi. Prošle godine smo imali sneg u aprilu, koji je pao nakon 20 godina. Pre 10 godina je temperatura bila čak - 29 u Smederevskoj Palanci - podseća Đurić.

U Beogradu će cele sedmice i početkom naredne temperatura biti iznad +10 stepeni. U utorak 15. februara će biti sunčano i do +17 stepeni, u sredu promenjivo oblačno sa temperaturom do +12 stepeni. U četvrtak se očekuje u prestonici maksimalno +15 stepeni, u petak +13, a u subotu i do +18 stepeni. U nedelju će temperature pasti na 11 stepeni Celzijusovih, ali već u ponedeljak će biti toplije za četiri do pet stepeni.

Izgledi za mart, april, maj

Prema klimatskim sezonskim izgledima u 2022. godini koju je objavio RHMZ, od 1. marta do 31. maja, srednja temperature vazduha biće iznad proseka, sa odstupanjem za oko +1 stepen.

Vrednost temperature vazduha u sezoni biće od 11 do 14 stepeni, a u višim predelima od +3 do +8 stepena Celzijusovih. Očekuje se od 8 do 15 mraznih dana u nižim predelima i 45 u planinsko – brdskim. Broj letnjih dana u nižim predelima biće 12 do 20.

U istoriji Beograda najtopliji februarski dan bio je 12. februara 1889. godine kada je izmereno 24,5 stepeni, dok je najniža dnevna temperatura, ledenih - 25,5 stepeni Celzijusovih, zabeležena 11. februara 1929. godine.

Među toplijim zimskim mesecima je i februar 2016. godine. Apsolutni maksimum te godine je bio 2. februara, kada je izmereno +16,9 stepeni. Dan zaljubljenih protekao je sa prolećnih 19,9, dok su sledećeg dana izmerena 21,2 stepena.

Sneg u maju Pre dve godine, 26. maja 2020. godine i godinu dana ranije, isto u maju, na srpskim planinama se zabelelo. Sneg je pred sam kraj maja pao na Kopaoniku, Zlataru, Zlatiboru, zabelela se i Golija i drugi planinski predeli.

U Beogradu je, prema raspoloživim podacima, najkasnije pao sneg 11. maja 1953. godine.

