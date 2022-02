ZABORAVITE NA ZIMSKE JAKNE I ČIZME, STIŽE NAM TOPLO VREME! Sutra temperatura čak i do 18 stepeni, a evo kad se očekuje KIŠA

Narednih dana očekuje nas sunčano i toplo vreme.

Sutra će u većem delu Srbije biti pretežno sunčano vreme, samo se na jugu zemlje očekuje promenljivo oblačno. Maksimalna dnevna temperatura očekuje do 18 stepeni.

U toku noći ka sredi, sa severa i zapada zemlje, sledi naoblačenje sa kišom, a na planinama sa snegom.

Od srede na severu zemlje suvo uz postepeno razvedravanje. U ostalim krajevima zemlje pretežno oblačno i sa kišom. Posle podne sledi prestanak padavina, a uveče postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od 1 stepen, a najviša do 15 stepeni.

U četvrtak umereno do potpuno oblačno, na severu i severoistoku Vojvodine sa slabom kišom. Najniža temperatura od 1 do 8 stepeni, najviša dnevna do 18 stepeni.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.