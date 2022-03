SRBI GA VELIČAJU U NEBESA, A NIKAD GA NISU PROGLASILI ZA SVECA! Govore o ČETIRI GREHA, a jedan je namera da SRBI POSTANU KATOLICI!

Tog 20. decembra 1355. godine iznenada je umro Dušan Nemanjić, sin kralja Stefana Dečanskog, car od 1346. godine i najveći srpski vladar svih vremena. Osim što su postavljeni temelji državnosti, što je donet zakon i poštovano pravo i pravda, za vreme njegove vladavine Srbija se prostirala na ogromnoj teritoriji na kojoj se danas nalazi nekoliko država. Ipak, crkva cara Dušana nikada nije proglasila za sveca. Zašto?!

Iako to većina ljudi ne zna, car Dušan nije jedini Nemanjić koji nije proglašen svetim. Pre njega, ista sudbina zadesila je i kralja Radoslava (1228-1234) i kralja Stefana Uroša I (1243-1276). Ipak, car Dušan je najpoznatiji, a svakako najznačajniji vladar srpske srednjovekovne države kog je kanonizacija zaobišla, a istoričari obično navode bar četiri glavna razloga za to.

Priča o "oceubistvu"

Car Dušan Silni kako ga danas zovemo, bio je sve ono što je srpska vlastela čekala vekovima - sposoban, hrabar i odlučan.

Dao im je priliku da osvajaju, šire se i donose ratni plen. Zato i ne čudi što je najveći broj srpskog plemstva, nezadovoljan popustljivom politikom prema Bugarskoj i Vizantiji, u sukobu Dušana i njegovog oca, tadašnjeg kralja Stefana Dečanskog, stao na stranu mladog kraljevića.

Najranije u jesen 1330. godine došlo je do otvorenog sukoba Dušana i Stefana Dečanskog. Iz ovog sukoba, sin je izašao kao pobednik i oca je zatočio u tvrđavi u Zvečanu.

Neposredno nakon Dušanovog krunisanja Stefan Dečanski je umro 11. novembra 1331. i sahranjen je u svojoj zadužbini manastiru Visoki Dečani. Iako je zvanično umro prirodnom smrću postoje izvori koji tvrde da je Dušan popustio pred navaljivanjem moćne vlastele i odobrio, ako već i nije naredio, da se njegov otac pogubi.

Ako se ovo zaista dogodilo, onda je izvesno da to ne bi moglo da prođe bez znanja crkve koja u tom slučaju ubicu nikako ne bi mogla da proglasi za sveca.

Žena na Svetoj gori

Reč je o najmanje uverljivom razlogu - činjenici da je bežeći od kuge, car Dušan na Svetu goru doveo svoju suprugu Jelenu. Bilo je to u zimu 1347/1348. i na taj način Dušan je svoje najbliže spasao "crne smrti" zatvorivši ih u najbezbedniji mogući karantin - ostrvo, ali je ujedno predstavljalo i skandalozno kršenje ozbiljnih crkvenih normi po kojima ženska noga ne sme da kroči na Svetu goru.

Ako ćemo iskreno i ako je verovati našim starim zapisima, to se zapravo i nije dogodilo jer su Jelenu sve vreme boravka tamo nosili u nosiljci, ali svejedno predstavlja, po mišljenju nekih, neoprostiv prestup zbog kojeg Dušan nije kanonizovan.

Hteo da primi katoličanstvo

Car Dušan bio je jedan od prvih vladara Evrope koji su uvideli opasnost od turske najezde. Pokušavao je da na to upozori ostale onovremene vladare i okupi zajedničku vojsku koja bi se suprotstavila osvajačima, ali za tako nešto na Istoku nije bilo naročito sluha. Zato se Dušan okrenuo Zapadu i, pre svega, Vatikanu.

Vodili su se pregovori sa papom Inoćentijem VI, a kako bi osigirao mir sa ugarskim kraljem Lajošem I Velikim i dobio pomoć u ratu protiv Turaka, car Dušan je izgleda bio spreman da svoju porodicu, kao i ceo narod prevede u katoličanstvo.

Na kraju, pregovori su propali, i Nemanjići i Srbi su ostali pravoslavci, pa je sve ostalo samo na nivou priče što svakako nije dovoljan razlog da neko ne bude kanonizovan.

Prkosio crkvenom poretku

Četvrti razlog je, po mišljenju najvećeg broja istoričara, zapravo ono što je presudilo da Dušan Silni ne postane i Dušan Sveti.

Za vreme najvećeg teritorijalnog osvajanja, država cara Dušana prostirala se na teritorijama današnje Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Grcke, Albanije, delovima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i naravno, Srbije. Ili, ukupno preko 250.000 kilometara kvadratnih prostora na kome su živeli Srbi, Bugari, Grci... Zato i ne čudi želja ovog Nemanjića da se proglasi za cara.

Problem? Titulu cara mogla je da mu da jedino nezavisna crkva tj. ona podignuta na nivo patrijaršije. Sve od vremena Svetog Save srpska pravoslavna crkva bila je arhiepiskopija pod jurisdikcijom Carigradske patrijaršije.

Dušan, praktičan kakav je bio, jednostavno je zaobišao ovaj problem i srpsku crkvu proglasio patrijaršijom, a srpskog arhiepiskopa Joanikija - patrijarhom koji je onda mogao da da carsku krunu.

Carigrad je reagovao bacivši 1350. godine anatemu na SPC koja je na četvrt veka prekinula odnose dveju sestrinskih verskih zajednica.

Ironično, ali i simbolično, izmirenje se dogodilo prilikom obeležavanja 25 godina od smrti cara Dušana 1375. godine. Tada je upriličena svečana ceremonija u manastiru Svetih arhangela kod Prizrena, a službu su držali zajedno srpski sveštenici i izaslanici vaseljenskog patrijarha.

Kruna se čuva na Cetinju

Počiva u Crkvi Svetog Marka

Stefan Uroš IV Dušan Nemanjić, poznatiji kao Dušan Silni, rođen je oko 1308. ili u martu 1312. Bio je pretposlednji srpski kralj iz dinastije Nemanjića. Imao je titulu kralja od 1331. do 1346. godine, a zatim je postao i prvi krunisani car srpske države, kada ga je na Vaskrs 16. aprila 1346. godine krunisao prvi srpski patrijarh Joanikije II. Dušan je vladao nad novonastalim Srpskim carstvom više od deve godina do svoje smrti 20. decembra 1355. godine. Godine 1349. objavio je veoma važan dokument, koji se zove "Dušanov zakonik", a pisan je na srpskoslovenskom jeziku. Dušanova carska kruna se danas nalazi u Cetinjskom manastiru u Crnoj Gori. Car Dušan je sagradio manastir Svetih arhangela kod Prizrena, gde je i bio sahranjen sve do 1927. godine, kada je njegovo telo preneto u Crkvu Svetog Marka u Beogradu.