DALA VIDOVNJACIMA 200.000 DINARA, PA SE SAD HVATA ZA GLAVU: Rekli joj da je žrtva CRNE MAGIJE i da je popila MRTVAČKU VODU! (FOTO)

Vidovnjacima koji se na društvenim mrežama predstavljaju kao Vidoviti Blaž i Vidovita Natalija sam za mesec dana dala 200.000 dinara i bila prevarena, priča za Kurir Dragana N. (51) iz Novog Sada.

- U oktobru prošle godine sam postala meta lažnih vidovnjaka na Fejsbuku, čije sam profile povremeno pratila i gledala šta pričaju i pišu. Oni privlače ljude tako što vam poruče da ostavite broj, horoskopski znak ili datum rođenja i oni vam napišu šta vas čeka.

Mene su navukli tako što su mi rekli da imam crnu magiju u kući. Nakon slanja moje poruke sami su počeli da mi se javljaju i pišu kako sam fizički i psihički iscrpljena, da sam umorna od problema, da su mi svi planovi propali i da imamo mržnju u porodici - kaže Dragana i dodaje:

- Time su me uvukli u svoj začarani krug i počeli da mi traže novac kako bi mi pomogli. Dešavalo se da sam nedeljno uplaćivala po 12.000, 15.000 dinara. Pisali su mi sa tri različita profila, a mislim da zapravo rade zajedno, kasnije se pojavio i četvrti profil Gatanje Blaž.

Trenutno u Republici Srpskoj Policija juri Vidovitu Stefanu zbog prevare od 15.000 evra Policija u Prijedoru u Republici Srpskoj traga za osobom koja se na Fejsbuku predstavljala kao Vidovita Stefana, a jednog muškarca iz Prijedora prevarila je za više od 30.000 KM, odnosno 15.000 evra, preneo je portal Zvornički. Kako je saopšteno, Prijedorčanin se javio policiji i rekao da je više puta Vidovitoj Stefani preko deviznog računa uplaćivao novac.

Prema njenim rečima, nikada se nije obazirala na vidovnjake, vračare i magijske rituale, te da je ovo bilo prvi put da je uvučena u ovako nešto.

- Ono što me plašilo i uznemiravalo je priča da je na kuću bačena crna magija, da smo ja i moja ćerka popile mrtvačku vodu, a da oni mogu da nam pomognu i naprave amajliju. Govorili su mi da sam loše i da moraju da mi zakažu lajv kako bi mi bilo bolje, te i da će doći kod mene u kuću zbog rituala, ali da moram sve da platim.

Jedna od njih mi je rekla da mi je napravila amajliju koju moram da platim 150 evra, a da, ako je ne uzmem, ona će je baciti i meni će se desiti nešto loše. Trpela sam konstantni pritisak zbog njihovih poruka, uvlačili su me sve više i bila sam kao u bunilu, kao i nekom ludilu. Postala sam negativna, pa sam i loše uticala na svoju okolinu, što su svi primetili - navodi Dragana:

- Osećala sam kao da u meni postoje dve ličnosti, jedna koja mi govori da se trgnem i da je sve to laž, a druga koja je ipak mislila da oni mogu da mi pomognu i da me reše tih zlih stvari. Obuzimale su me mračne misli, pa sam počela i više lekova da pijem nego obično.

Snežana Repac Vračare imaju hipnotišući efekat Psiholog Snežana Repac kaže za Kurir da ljude privlače osobe koje su u stanju da im daju nadu, optimizam ili opravdaju razlog za strah i anksioznost. foto: Privatna Arhiva - Tenzija koja je iracionalna u ljudima dobija svoju fizionomiju, ali to je više lice demona, jer je nastalo iz straha. Preplavljeni emocijama panike, doživljaj neizvesnosti ih odvodi do onih koji su navodno obdareni od boga, a koji nemaju skrupula da taj izmišljeni dar dobro unovče. Magijsko mišljenje je osnova za ovo nezrelo i nekritičko prihvatanje stvarnosti, te, umesto da se pozabave ličnim kreativnim rešenjem, oni se pasivno prepuštaju stihiji i predaju kontrolu prevarantima - kaže Repac: - Tu je često prisutan hipnotišući efekat vračara i autosugestija onog ko im plaća, zbog opravdanja pred sobom da je to vredelo i da treba konačno i da postane istina, jer je kupljeno. Budućnost ipak nije roba proroka, niti je moć kontrole magijskog karaktera, već je ta "magija" u nama, samo je zabavnije verovati u bajke.

Dala sam im toliki novac, svoju fotografiju, datum rođenja, tražili su mi i otisak dlana, a oni nisu dozvoljavali ni lice da im vidim. Nisam znala s kim sam u kontaktu jer se kriju iza lažnih profila i vrbuju naivne ljude na društvenim mrežama.

Ona navodi i da je uspela da se trgne i da prestane da podleže njihovim manipulacijama, posle mesec dana je prekinula svaki kontakt s njima, ali joj s nekih novih profila i dalje stižu poruke.

- Obratila sam se i policiji i rekli su mi da mogu da ih tužim jer imam sve dokaze u telefonu. Još uvek se nisam oporavila.

