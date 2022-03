SLIKAMA MOG STANA VARAO LJUDE, UZIMAO PARE DA IZNAJME NJEGOVU RUPU: Novosađanka ne može da proda stan zbog PREVARANTA

Jedan čovek (ime i prezime poznato redakciji) u grupi za izdavanje stanova u Novom Sadu na Fejsbuku varao je ljude koji su u potrazi za nekretninama, uzimao im novac, slao fotografije mog stana, a odvodio ih u svoju rupu. Zbog prevaranta ne mogu da prodam svoj stan jer ljudi misle da ja varam narod, kaže za Kurir Smilja Đurđulov iz Novog Sada.

- Fotografije svog stana sam stavila na oglase za prodaju nekretnine. Međutim, pre tri dana sam sasvim slučajno na Fejsbuku pročitala post nekog momka koji nije iz Srbije, a koji se u grupi za izdavanje stanova požalio kako je bio prevaren. Ono što mi je privuklo pažnju da pročitam taj post su fotografije mog stana koji prodajem - kaže Đurđulovljeva i dodaje:

- Od šoka sam jedva uspela da pročitam o čemu se radi. Dečko je u toj grupi napisao da traži stan, a taj čovek mu je poslao poruku s fotografijama mog stana, koji on navodno iznajmljuje.

Ni traga ni glasa

Ona navodi da s obzirom na to da taj dečko nije iz Srbije, nije bio u mogućnosti da dođe i da pogleda stan uživo pre useljenja.

- Kako je napisao, stigao je na dan useljenja i dočekao ga je šok. Od onog stana s fotografija koje je poslao taj čovek nema ni traga ni glasa. Shvata da stan u koji se useljava uopšte nije onaj s fotografija. Ušao je u sasvim drugi stan, koji je u katastrofalnom stanju, prava rupa - objašnjava naša sagovornica.

Prema njenim rečima, dečko je napisao da mu je taj čovek na samom useljenju rekao da je stan sa slike prodat i ponudio mu je da se useli u ovaj u koji ga je doveo.

- Stan s tih fotografija koje je dečko objavio je moj stan koji prodajem, a taj čovek je fotografije skinuo sa sajta agencije za nekretnine i one imaju njihov logo. Meta ovog prevaranta su stranci i ljudi iz susednih država koji ne mogu da vide stan pre useljenja. Ovaj dečko koji je došao na dan useljenja bio je primoran mesec dana da ostane u tom stanu i da plati. Međutim, taj čovek je neke osobe počeo da izbegava kad je video da ne može da ih prevari - tvrdi Đurđulovljeva i dodaje:

- Jedna devojka s kojom sam se čula mu je rekla da će doći sa bratom, i tada je on počeo da ignoriše njene pozive, a njoj je bilo jasno da nešto nije u redu.

Prijava policiji

Smilja objašnjava da kad je shvatila o čemu se radi, detaljno je pretražila grupu i videla da on svakodnevno već nekoliko meseci ljudima koji napišu da traže stan piše da s njim kontaktiraju jer on izdaje nekretninu.

Advokat Nemanja Injac Tužba za naknadu štete Advokat Nemanja Injac kaže za Kurir da bi čovek koji je uzimao fotografije tuđeg stana i slao ih ljudima mogao da odgovara za krivično delo prevara iz člana 208 Krivičnog zakonika. foto: Privatna Arhiva - Takođe, pored ovoga, vlasnica stana čije se slike kače ima pravo da podnese tužbu za naknadu štete, s tim da bi u postupku morala da dokaže da je šteta zaista i nastala - kaže advokat Injac.

- Neke od tih ljudi sam ja pozvala i tražila da mi pošalju slike stana koje im je taj čovek slao. Svi oni su mi poslali slike mog stana. Saznavši sve ovo, pozvala sam policiju, ali su mi odgovorili da to nije u njihovoj nadležnosti. Kontaktirala sam i sa agencijom jer oni imaju prava da ga tuže pošto je ukrao i zloupotrebio fotografije s njihovog sajta. Međutim, ni oni ne mogu ništa da urade. Stupila sam u kontakt i s njim, ali on me je samo izvređao. Ja sada imam problem jer je taj stan u prodaji, a on je mesecima slao slike mog stana pa ljudi kad vide fotografije misle da je u pitanju prevara i da je to dotični prevarant stavio, a ja ne mogu da prodam stan.

