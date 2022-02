OVE LOKACIJE U BEOGRADU SU POSTALE FAVORITI ZA KUPOVINU STANOVA: Na jednoj od njih kvadrat koštao 750 €, a sada i više nego duplo

U poslednjih nekoliko godina pojedine beogradske lokacije su postaje pravi favoriti za kupovinu stanova. Krajevi koji su ranije bili manje popularni i imali niže cene, a koji su u poslednje tri godine imali značajnije poskupljenje su Karaburma, Višnjička Banja, Mirijevo, Žarkovo, Cerak, Vidikovac, Čukarička padina, rekla je za Kurir Katarina Kuzmanović, head of real estate Sasomange.rs.

- Ako poredimo cene od pre par godina i sad, ce su najmanje porasle za 50 odsto, a u nekim situacijama i do 100 odsto, recimo, kada je novogradnja u pitanju. Potražnja je veoma velika i na jednu nekretninu dođe i po nekoliko kupaca. Karaburma je do pre par godina koštala ispod 1.000 evra po kvadratu, sada gotovo da nema stana ispod 1.500 evra. Mirijevo takođe. Ovde je novogradnja veoma popularna jer se puno zida, ima stanova manje kvadrature koji su i najtraženiji, i cena novogradnje je u proseku oko 1.500 evra - kaže Kuzmanovićeva i dodaje:

foto: Privatna arhiva

- Čukarička padina je koštala od 1.100 do 1.400 evra pre tri godine, sada cene malih starih stanova idu i do 2.000 evra po kvadratu. Cerak je postao popularniji u poslednje dve godine, a verujem da će zbog linije metroa koja će ići do Vidikovca, još dobiti na popularnosti. Ovde je trenutno aktuelno í nekoliko gradilišta. Cena je oko 1.700 evra, dok se cene starih stanova kreću oko 1.200-1.400 evra, što je porast za 40 do 50 odsto u odnosu na period od pre par godina. Drastičan primer je Višnjica gde je cena novogradnje bila oko 750 evra, a sada je porasla na 1.500 evra, čak i više.

Prema njenim rečima grad se širi, velika je potražnja za nekretninama, a ponuda kvalitetnih stanova veoma ograničena zbog čega su kupci koji su gledali određeni deo grada svoju potragu za stanom morali da prošire i na nešto udaljenije delove grada.

- Kupci koji su gledali na primer Banovo brdo, zbog visokih cena stanova i nedostatka istih, sada kupuju stanove i u Žarkovu, Filmskom gradu, Ceraku, na Čukaričkoj padini...

(Kurir.rs/A.K.)