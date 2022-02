U OVIM KRAJEVIMA U PRESTONICI KVADRAT KOŠTA OKO 10.000 EVRA: Beograđani ove lokacije zovu "SRPSKI BEVERLI HILS"!

Pandemija je koronavirusa, a potražnja za stanovima i nekretninama i u tim uslovima ne jenjava. Cene kvadrata i dalje rastu. Kupci se nadaju da će cene u jednom trenutku stagnirati i da će početi da padaju, ali stručnjaci upozoravaju da do pojeftinjenja nekretnina u ovoj godini sigurno neće doći, a da stagnacija ne može da se očekuje verovatno ni u naredne dve godine!

Sa sve većom potražnjom u prestonici su se izgradili i novi popularni krajevi u kojima cena kvadrata ide i do čak 10.000 evra.

Katarina Kuzmanović, head of real estate Sasomange.rs rekla je za Kurir da su godinama najskuplje nekretnine bile na Dedinju, Senjaku, na Vračaru kao i u centru grada.

- Medutim, u poslednjih par godina kako je potražnja za nekretninama drastično skočila, tako su i cene rasle, a neka naselja postala veoma popularna. Danas možemo reći da je Novi Beograd, sa svojom lux novogradnjom i kondominijumima jedna od najskupljih beogradskih opština, gde cene stanova dostižu i 4.500 evra za kvadrat -kaže Kuzmanovićeva i dodaje:

- Danas imate situaciju da za istu cenu stana, i u starogradnji i u novoj gradnji na Novom Beogradu možete kupiti stan u centru grada. Uz Novi Beograd, tu je svakako i Beograd na vodi, gde trenutno imamo i najskuplji kvadrat u Srbiji i on košta oko 10.000 evra.

Ona navodi i da je centar grada uvek bila dobra investicija, te i da pre korone svako ko je imao stan u centru grada, bilo da ga je najmio na dan ili klasično, sigurno je mogao da profitira.

- Dedinje i Senjak su luksuzna naselja, tu ne moramo objašnjavati zašto vile koštaju i po 10, 15 miliona evra. Novi Beograd je već neko vreme najpopularnija beogradska opština, tu su sedišta mnogih velikih firmi, naročito IT, mnogo ljudi radi na ovoj opštini, zbog čega se i mnogo mladih doselilo, kupuju stanove kao samci ili su to mladi parovi i porodice. Novi Beograd pruža jedan kvalitet života, jer ako živite i radite u njemu sve vam je dostupno, gotovo da nemate potrebu da prelazite most i idete u stari deo grada - kazala je Kuzmanovićeva:

- Usled tolike potražnje, javila se i potreba za novim stanovima, a onda je cena novogradnje podigla i cenu starih stanova. Trenutno na Novom Beogradu, ako izuzmemo Ledine, teško da možete kupiti stan ispod 1.800 evra po kvadratu, a možemo govoriti o proseku od 2.100 do 2.200 evra sigurno, za stare stanove - objasnila je Kuzmanovićeva.

