MORALI SMO DA SE NAVIKNEMO DA SVAKI DAN GLEDAMO I PATNJU I SMRT! Prazne krevete, suze i poslednje udahe nosite sa sobom zauvek!

Na mestu na kojem je bila prašnjava i neuređena livada podignut je moderan klinički centar. Niko tada nije ni pomišljao šta će doneti godine pred nama. Pandemija korona virusa stavila je na najveći ispit celokupni zdravstveni sistem u Srbiji. Građene su kovid bolnice kako bi se olakšalo lečenje obolelih od COVID-19.

Kroz kovid Bolnicu u Nišu prošlo je oko 14.000 pacijenata. Borba lekara i medicinskih sestara bila je za svakog obolelog bez razlike.

"Ovo je bilo iznenađenje za sve nas koji smo naučeni da radimo i da svašta vidimo, ali ovo je bila nepoznanica svima nama. Morali smo brzo da naučimo sve što nosi epidemija - zbrinjavanje, lečenje pacijenata... Morali smo brzo da se naviknemo da svaki dan gledamo i patnju i tugu i smrt i bol i da pritom ostanemo prisebni, svesni, da nemamo strah", kaže Tonić.

"Za rad sa kovid pacijentima potrebno je sve to i mnogo više zbog specifičnih uslova i poteškoća u kojima se radi. Ako ste sposobni i možete da osetite ljudsku patnju, da doživite nečiju emociju, da sa nekim podelite bol, to ne može da ne ostavi posledice. A onda vidite slike i sve proživljeno, prazne krevete, bele džakove, suze, poslednje udahe, nosite sa sobom možda i zauvek", kaže dr Tonić.

Njena koleginica Dragana Radivojević kaže da joj je najteže bilo kada je umro kolega koji u ovom Kliničkom centru "bukvalno sve anesteziologe, izveo na pravi put".

"Kad on on uđe na kliniku, to je uvek bio smeh. Uvek se trudio da nešto i kad pogrešite, to izvuče na pozitivnu stranu. Da vas pored posla uči i nekoj strani života. Mnogo toga lepog smo učili od njega, dobijali smo savete o životu. Bilo nam je mnogo teško kada je ovde došao, kada se razboleo. Jednog dana se šalio se sa nama, trudio se, nudio nam je čak pomoć oko terapije. Od sledećeg dežurstva već je bio priključen na veštačko disanje", priča Radivojević.

"Ja sam igrom slučajala ostajala i po sedam sati sa doktorkom. Doktori su tražili stariju sestru, trudili smo se znate. Mislim stvarno o Seferoviću ne mogu da pričam, on mi je nešto... Bitka za njegov život je stvarno trajala jako dugo. Lekari su davali sve od sebe, trudili smo se do maksimuma. Stvarno ne mogu da vam opišem trenutak kada lekar koji je želje da se neko iščupa, jer on je učio i lekare, kad kaže - ja više ne mogu Saša tebe da mučim, moramo da te pustimo, izvini na svemu. I onda čekamo, taj zvuk monitora do kraja. Mislim da to nikad ne može da se izbriše iz glave", kaže Radivojević

U julu 2020. Saša Seferović, glavni anestetičar Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju KC Niš, izgubio je bitku sa virusom korona. Seferović je bio na mehaničkoj ventilaciji 10 dana. I pored napora lekara preminuo je.

