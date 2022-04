ZA SITAN ZAJAM ODUZMU TI SVU IMOVINU, PRETE SMRĆU I UZIMANJEM ORGANA! Ovo su iskustva ljudi o toma kako se upada u KANDŽE ZELENAŠA

Večito pitanje - ko su zelenaši, kako se do njih dolazi? Ono što svi očekuju jeste jednokratna pozajmica, povrat novca s kamatom, ali ono što niko ne očekuje je da će mu zelenaš oduzeti sve.

Mnogi ljudi su delili svoja često i tragična iskustva sa zelenašima, ali evo kako to izgleda korak po korak. Korisnici društvene mreže Redit su otvorili dušu na tu temu.

Kako izgleda početna interakcija?

- Zdravo, zdravo. Sedneš. Obično neki kafić, restoran. Ako je uživo, uglavnom te je neko preporučio da si ok. Ti kažeš koliko ti treba, a ako je veća suma, traži se zalog. Kad se već upoznate i neko vreme nema problema, nema kašnjenja i sličnog, dopadneš im se, pa i ne mora zalog - podelio je jedan od reditora, dok je malo detaljnije objašnjenje, kako do zelenaša, ponudio drugi.

- Ako baš želiš informacije iz prve ruke, najbolje da odeš u lokalnu kladionicu/kazino i nađeš momke od 20-35 godina pa se raspitaš da li su uzimali ili znaju nekoga ko jeste. Platiš im piće ili nešto tome slično, pa popričate kako su ušli u to, kako se vade itd. Koliko ja znam iz priča od drugara koji se druži sa nekom kladioničarskom ekipom, uglavnom se tu kreću, jer je tu potreban novac - naveo je on i dodao da "u krajnjem slučaju, kontakt nađeš u oglasima".

Ovaj komentar podstakao je reditorsku publiku na razmišljanje, pa se ubrzo iskristalisalo pitanje:

Šta sve može pasti pod zalog?

- Zalog može biti sve što može brzo da se proda, a najčešće su to zlato, tehnika, kola, stanovi, mada se dešava da ljudi ostavljaju i neke svoje dragocenosti kao osiguranje da će se vratiti zelenašu - naveo je reditor koji tvrdi da je imao prilično iskustva sa zelenašima.

Na pitanje kako bi se ti ljudi postavili prema vama, odgovori su u glavnom bili pozitivni:

- Ok su sasvim, fini ljudi - prokomentarisao je jedan mladić, dok su se ostali složili s njim, podelivši svoja slična iskustva.

Advokat Nebojša Perović Kazna za zelenaše do osam godina robije Nebojša Perović foto: Sonja Spasić Advokat Nebojša Perović objašnjava za Kurir da zelenaški ugovor, na osnovu zakona o obligacionim odnosima, ništavan ugovor i na sudu se može pobiti tužbom. - Naravno, potrebno je da onaj koji želi da tuži poseduje sve neophodne dokaze, a glavni osnov za tužbu je da je očigledna nesrazmera između onoga što je uzeto u odnosu na ono što se očekuje da se vrati. U sudskom postupku može se doneti odluka da se vraćanje smanji, odnosno da se srazmera ukloni iz ugovora - navodi Perović i dodaje da se protiv zelenaša može podneti i krivična prijava, a za to krivično delo su zaprećene kazne od šest meseci do osam godina zatvora uz novčanu naknadu.

Kako izgleda sam transfer novca?

- Poneseš papire od stana ili druge nekretnine koje ostavljaš kao garanciju i praviš kupoprodajni ugovor do trećine vrednosti zaloga. Dobijaš isključivo keš, da ne bi bilo tragova transfera novca i to tek kada se ugovor overi. Kamata se ugovara po dogovoru. Druga varijanta, a ujedno i najopasnija, uzeti pozajmicu od lokalnih zelenaša koji daju do 10.000 evra i oni ti zajme "na reč", ali sam čuo da tada dolazi i do batina, povećanja kamata kako oni žele - tvrdi jedan od učesnika u diskusiji.

Koja je visina kamate?

Komentari su bili razni, a najčešće je kamata zavisila od, kako reditori kažu, toga čime se baviš, ali evo komentara s kojim su se korisnici Redita uglavnom složili kao tačnim.

- Uglavnom je to 10 odsto (na sumu) do 3.000 evra, preko toga - osam odsto je biznis tarifa. Za stalne mušterije sklapa se dogovor. Jednom prilikom sam uzimao od čoveka koji mi je skidao od glavnice - na primer, rata je 135, ja mu platim 150, a on mi zauzvrat skine tih 15 pa je sledeći mesec rata npr. 130...

Šta se dešava u slučaju kašnjenja?

Saga o uterivačima dugova neizostavni je deo priče o zelenašenju, a kako to zaista izgleda, otkrivaju ovi reditori. Koji su koraci kada se desi ono najgore i istekne rok za vraćanje duga?

- Posle, ako ne vratiš, ide ding-dong na vrata - kratko iznosi jedan od reditora, dok ga ostali dopunjuju.

- Zelenaši su najgori soj ljudi, ako se kasni, idu opomene i penali. To prate pretnje smrću, pretnje uzimanjem organa i slično. Šalju jednog, dvoje ljudi koji dobijaju, otprilike, 30 odsto novca i to je najgori slučaj ako novac kasni duže vreme. Pa se dešavalo i da biju ženu, decu na njegove oči.

Jedan od komentara bio je od momka koji tvrdi da se bavi zelenašenjem. On je na ovu temu hladnokrvno prokomentarisao:

- Ako ne plaća i puno kasni sa dugom, onda tek povećam kamatu, a zatim dam 20 odsto nekom da utera dug.

Kako se izlazi iz kandži zelenaša?

Princip pozajmljivanja od zelenaša deluje jednostavno - ti nemaš, on ima, ti pozajmiš, onda vratiš i gotovo. Kako se onda ljudi upetljaju u vrzino kolo? Reditori su na ovu temu bili vrlo konkretni:

- Uglavnom nalaze ljude za koje procene da ne mogu da vrate dugove, pa im otimaju kola, stanove i sve što imaju. Kada čujete u novinama da se čovek ubio zato što je bio dužan 300.000 evra, zelenaš mu je dao otprilike 1.000-2.000 evra, ali kamate koje se stalno povećavaju i sistem dovede ljude do očaja - pojašnjava momak navodeći svoja saznanja, a drugi se nadovezuje:

- Poenta je da su tip ljudi koje zelenaši žele uglavnom kockari, jer znaju da su labilne ličnosti i da im treba velika suma novca, zato su većinski klijenti zelenaša upravo kockari.

Još jedan od razloga teškog čupanja iz kandži zelenaša je sistem plaćanja koji definišu sami lihvari:

- Glavna stvar je da stalno povećavaju dug i dug faktički ne može nikada da se otplati.

Akcija "Gnev" Uhapšena osmorka foto: MUP Srbije Policija je pre nekoliko dana uhapsila osmočlanu grupu u velikoj akciji "Gnev" zbog zelenašenja, a na spisku stvari koje su zaplenjene od njih je čak 47 stanova, 59 kuća, 10 lokala, ali i jedna stambeno-poslovna zgrada. Kako je MUP saopštio, ova grupa je zelenašenjem zaradila čak 500.000.000 dinara, to jest gotovo 5.000.000 evra.

