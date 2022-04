OVI DELOVI BEOGRADA POSTAJU SVE POPULARNIJI ZA ŽIVOT: Tri lokacije dobro znate, a četvrta je iznenađenje za sve

Dok su delovi Beograda poput Voždovca, Mirjeva i Karaburme oduvek popularni, u poslednjih nekoliko godina, parovi sa decom sve češće gledaju i na stanove u naseljima sa leve obale Dunava.

Prilikom zasnivanja porodice, jednako bitan korak kao sam taj čin, jeste i odabir mesta za život, odnosno, utvrđivanje koji je to deo grada najpogodniji za porodični život.

Srazmerno potrebama, parovi sa decom uglavnom biraju delove Beograda iz kojih, ako ne rade baš u tom delu grada, do posla mogu da dođu za najkraće moguće vreme, a da pritom, i njihova deca ne moraju daleko da idu do vrtića, osnovne ili srednje škole. Razvojem tržišta nekretnina u glavnom gradu Srbije, ali i investicijama države, nekoliko naselja se već decenijama ističe u samom vrhu interesovanja.

foto: Shutterstock/Nikola Ekmedzic

Mirijevo

Smešteno iznad Dunava, a u podnožju Zvezdarske šume, Mirijevo je već decenijama jedno od najomiljenijih porodičnih naselja za život. Sa pristojnom cenom novogradnje, na samo pet kilometara od centra Beograda, porodicama sa malom decom posebno je atraktivno zbog velikog broja vrtića, dve osnovne škole, domova zdravlja, prodavnica, ali i zelenih površina koje su potrebne za zdravo odrastanje. Do Ade Huje i Zvezdarske šume, stiže se za nekoliko minuta, u zavisnosti da li idete prevozom ili biciklom.

Široke ulice koje povezuju Mirijevo sa centrom grada u više pravaca, kao i razgranata mreža autobusa gradskog saobraćaja, čini da se do centra Beograda, čak i u samom špicu, stiže relativno brzo, Potencijal naselja prepoznali su i investitori, te se zbog toga pojavljuje sve više modernih kompleksa i zgrada.

Karaburma

Pretvaranjem industrijske zone u stambenu i sređivanjem keja, Karaburma je "povratila" stari sjaj i naklonost mladih bračnih parova sa decom. Bilo da volite funkcionalnu novogradnju sa pogledom na Dunav i levu obalu Beograda ili ste više ljubitelj mirnih ulica u kojima se nalazi kvalitetna stara gradnja, unutar ovog paliluskog naselja pronaći ćete kutak za sebe.

Ono što posebno godi porodicama sa decom, jeste blizina obrazovnih ustanova, domova zdravlja, dve pijace sa uvek svežim proizvodima, šetalište na Ada Huji i moderni tržni centar sa bioskopom i sadržajem za decu. Zbog odlične povezanosti sa gradom, ali i linijama gradskog prevoza, od Karaburme do centra grada može se doći za svega par minuta.

Voždovac

Opština Voždovac nastala je pre više od 60 godina spajanjem opštine Voždovac i Lekino brdo. Nekada nije tako bilo, ali danas Voždovac ima sve, zanatlijske radnje, lokalne prodavnice, pekare, osnovne i srednje škole, vrtiće, hotele, luksuzne komplekse, fakultete, a tu su i stadioni Crvene zvezde i Partizana. Ljubitelji prirode mogu da uživaju u Banjičkoj šumi i Hajd Parku, a ovaj deo grada je odlično povezan sa ostatkom prestonice.

Do Slavije se stiže brzo i lako, a pored autobuskih, građanima su na raspolaganju i tramvajske linije koje idu i do Vuka, Slavije, pa i Novog Beograda. Obzirom na to da su u ovom delu grada nikli ogromni luksuzni kompleksi, sve je više zainteresovanih za ovaj kraj. Mnogi se baš odlučuju za Voždovac, a cene se kreću i do 2000 evra po kvadratu u luksuznim modernim stanovima.

foto: Shutterstock

Krnjača, Kotež i Borča

Nekada je leva obala Dunava zbog ruralnosti bila tek treća opcija za život mladih bračnih parova sa decom, ali izgradnjom Pupnovog mosta i modernizacijom mreže puteva, naselja Krnjača, Kotež i Borča od sredine devedesetih beleže sve veći rast stanovništva. Potencijal ovog područja, spoznali su i investitori, te se sada od Pančevačkog mosta do saobračajne petlje Zbeg, sa obe strane Zrenjaninskog puta mogu videti moderne stambene i poslovne zgrade.

Sa rastom broja stanovnika, podizani su i vrtići, osnovne škole i zdravstveni objekti, ali i rekreacioni sadržaj. Takođe, prateći potrebe žitelja sa leve obale Dunava, GSP je uveo neke nove linije, a postojeće je pojačao, te se danas iz Borče, do Trga republike, stiže za oko 15 minuta, dok se do Lida i Ade Ciganlije stiže za nešto više od pola sata.

Parkovi za decu i igrališta nalaze se u svakom naselju i raspoređeni su uglavnom između stambenih zgrada, dok se u blizini nalazi Dunav i šuma koja "krije" veliki broj ugostiteljskih objekata koji u letnjim mesecima pravo utočište za sve zaljubljenike u prirodu.

(Kurir.rs/Nekretnine)