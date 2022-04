SLEDI NAGLA PROMENA VREMENA! Danas i do 22 stepena, a već od sutra očekuje se pad temperature PLJUŠTAĆE DO KRAJA NEDELJE

Vreme u Srbiji i danas sunčano i toplo.

U sredu se širom Srbije u jutarnjim časovima očekuje sunčano vreme. Posle podne doći će do postepenog naoblačenja, koje će u toku noći usloviti kišu i kratkotrajne pljuskove.

Najniža temperatura od 0 do 7 stepeni, a najviša od 19 do 22 stepena. U četvrtak oblačno i malo svežije, mestimično s kišom. Do uveče se očekuje prestanak padavina. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, a najviša od 15 do 19 stepeni.

foto: RHMZ printscreen

I poslednjeg radnog dana ove nedelje ostaje pretežno oblačno vreme, ali toplije sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od 4 do 10 stepeni, a najviša od 19 do 23 stepena.

U Beogradu sutra sunčano. Minimalna temperatura 7° C, maksimalna dnevna 22° C.

