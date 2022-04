KIŠA I PLJUSKOVI DRUGOG DANA VASKRSA! Na snazi žuti meteo-alarm u ovim delovima zemlje EVO KAD PRESTAJU PADAVINE

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, malo svežije i vetrovito vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

RHMZ je proglasio žuri meteo-alarm na području Banata, ali i na istoku Srbije zbog predstojećih pljuskova s grmljavinom.

foto: Printscreen RHMZ

Pre podne i sredinom dana mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a posle podne u većini mesta će biti suvo sa dužim periodima sunčanog vremena.

Duvaće uglavnom umeren vetar, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni, od sredine dana u skretanju na zapadni i u slabljenju.

foto: Printscreen RHMZ

Jutarnja temperatura kretaće se od šest do 12, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i malo svežije. Pre podne i sredinom dana biće povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a posle podne suvo sa periodima sunčanog vremena.

Jutarnja temperatura biće oko 12, a najviša dnevna oko 20 stepeni.

foto: Printscreen RHMZ

UTORAK

Pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 6 do 11 stepeni, najviša dnevna od 20 do 24 stepena.

SREDA

Pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok će se na jugu zadržati uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 11 stepeni, najviša dnevna od 20 do 25.

ČETVRTAK Umereno do potpuno oblačno i malo svežije, mestimično s kišom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 12 stepeni, najviša dnevna od 17 do 19.