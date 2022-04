KAKO SPREMITI OGREV ZA ZIMU: Stovarišta prazna, pelet sve teže naći, a uglja nema

Ko je hteo na vreme da nabavi ugalj ili pelet i da ne čeka zimu, sada će to teško učiniti. Stovarišta su skoro prazna.

Na jednom stovarištu u Zemunu trenutno oko dve i po tone uglja. Iako je, kako kažu vlasnici stovarišta, sada pravo vreme da se domaćini obezbede za grejnu sezonu, ovo bi teško bilo dovoljno za jedno domaćinstvo.

"Sada je pravo vreme za kupovinu uglja, vi uzmete ugalj, ubacite ga u ostavu, imate faktički mirnu jesen i mirnu zimu. Međutim, situacija je takva da uglja nema. Velika je potražnja, totalni poremećaj je na tržištu", kaže Smilja Čubrović, vlasnik stovarišta.

foto: Shutterstock

Samo ove godine cena se povećala u dva navrata.

"Znači otišla je osam evra cena u rudniku, prevoz je otišao dva evra po toni. To je 10 evra plus porez, transport, carinu i sve ostalo. 'Pljevlja' su isto tako poskupela dva puta od Nove godine. Naš ugalj u Kolubari još ima staru cenu, ali imamo samo cenu i ništa drugo", rekla je Čubrovićeva.

Tona uglja, kažu, nikad skuplja. Prema njenim rečima, cena "banovića" je bila 14.600 plus prevoz, a sada je 16.500 plus prevoz, "pljevlja" - 13.000 sada 14.500 plus prevoz.

Samo da uglja bude, pa će se i cena nekako prevazići, razmišlja većina građana. I na drugim stovarištima, šareno. Često uglja nema uopšte, jer ga je teško skladištiti.

Ponegde možda uz malo sreće naiđete i na druge energente. Pelet, na primer, je sve teže naći, a ni on sigurno neće biti jeftiniji. Jedno stovarište u Altini ga danas ima skoro tri šlepera, što je zavidna količina, ali kažu da će to verovatno jako brzo da se proda tako da su već u potrazi za novim količinama.

"Na tržištu ga jako malo ima i teško se dolazi do robe. Situacija u Ukrajini i Rusiji je takva da sada ne možemo da nabavljamo pelet od njih, moramo da se okrenemo Bosni, Hrvatskoj ili Crnoj Gori, što nam dodatno otežava jer onda samim tim i drugi kupci ne mogu doći do svoje robe", kaže Vanja Jakovljević, zamenik direktora stovarišta.

Pelet se kupuje tokom cele godine, ali najpovoljniji je u letnjim mesecima.

"Sada je trenutno pelet 300 evra prodajna cena po toni, mada po onim informacijama koje mi imamo mislimo da će cena još ići gore. Nadamo se neće doći do 400 evra, već će ostati 300 do 350 evra po toni", kaže Jakovljevićeva.

Prema podacima Privredne komore, u Srbiji trenutno posluje 86 proizvođača peleta. Tvrde da su od Nove godine znatno smanjene isporuke sirovine, što je u kombinaciji sa porastom cene električne energije, cene goriva i čelika, potrebnih za proizvodnju, doprinelo da pelet u velikoj meri poskupi.

Dobar stari savet, ako se spremaš za zimu, kupi ogrev već na leto, neće biti lako primeniti. Sada kada su cene niže nego što će biti za tri četiri meseca, ogreva nema dovoljno za sve.

(Kurirl.rs/RTS)