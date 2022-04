POGLEDAJTE MALOG MILOŠA U AKCIJI: Ovako funkcioniše robotizovano vozilo, Srbija je pionir u ovakvim sistemima (VIDEO)

Vojska Srbije prikazuje danas na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" deo sposobnosti i novog naoružanja, a građani su imali priliku da vide i robotizovana vozila "Mali Miloš".

Ovo je treća generacija ovih vozila, a Srbija je pionir u ovakvim sistemima.

Podsetimo, vojna fabrika Prva petoletka iz Trstenika (PPT) napravila je prototip nove varijante domaće daljinski upravljane borbene platforme pod nazivom "Mali Miloš", koja za razliku od prethodne verzije ima teški mitraljez i lansere protivoklopnih raketa.

Alternativna namena, koja je kasnije postala osnovna u projektu, bila je podrška u izvidjanju, nadgledanju i vatrenom dejstvu u nebezbednim zonama u urbanim uslovima i složenom terenu.

MILOŠ MALI, A MITRALJEZ VELIKI: Vojna fabrika iz Trstenika napravila novo robotizovano borbeno vozilo (FOTO, VIDEO)

Sistem za kontrolu vatre ima kameru sa zumom koji povećava do 30 puta i omogućava da se čovek prepozna na daljini do 1000 metara. Noćna termalna kamera ima termalni zum sa povećanjem do četiri puta. Čoveka se noću može da prepozna na daljinama do 450 metara. Laserski daljinomer ima domet do dva kilometra a sistema ima i meteo senzor za merenje brzine i azimuta vetra. ; Sa komandnog pulta platforma može da se kontroliše kada se posluga nalazi iza zaklona ili medju zgradama na udaljenosti do 500 metara a u urbanim uslovima, ako postoji vizuelni kontakt izmedju pulta i platforme domet je do 1,5 kilometra. Na otvorenom terenu Miloš može da se kontroliše na udaljenosti do tri kilometra ili sa retranslacijom signala letelicama do 10 kilometra.

Autonomija kretanja zavisi od uslova i terena i načelno iznosi do dva sata u kretanju, osmatranju i gadjanju u složenim terenskim uslovima. U stalnom kretanju može da bude 2,5 kilometra, u osmatranju i gadjanju osam sati.

Posebna varijanta Miloš-L predvidjena je za prevoz logističkih potreba kao što su rančevi, municija, hrana i voda i alternativno prevoz ranjenika. Umesto borbene turele na toj varijanti je nadgradnja izvedena kao tovarni prostor korisne nosivosti od 200 kilograma.

Primarna namena za ovo vozilo u 72. brigadi je vatrena podrška u protivterorističkim dejstvima u urbanim uslovima na udaljenosti dometa naoružanja do 800 metara.

Za današnju vojnu vežbu angažovano više od 40 letelica i 300 borbenih sredstava, uključujući i sistem protivvazduhoplovne odbrane srednjeg dometa FK-3, nedavno dopremljen iz Kine.

(Kurir.rs)