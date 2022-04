NAČELNIK GENERALŠTABA MOJSILOVIĆ: Sutra u Batajnici više od 300 borbenih sredstava, glavni glumac sistem FK-3

prikaz dela sposobnosti VS "ŠTIT 2022"

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije (VS) Milan Mojsilović najavio je da će na sutrašnjem prikazu dela sposobnosti VS na batajničkom aerodromu biti angažovano više od 300 borbenih sredstava, među kojima i PVO sistem FK-3 koji je nedavno dopremljen iz Kine.

Mojsilović je kazao da će u dinamičkom delu prikaza pod nazivom "ŠTIT 2022" učestvovati svi tipovi letelica u sastavu VS.

"U statičkom delu će biti prikazano više od 300 borbenih sredstava, i to grupa sredstava koja se već nalaze u naoružanju VS kao i deo sredstava koja su u razvoju. U dinamičkom delu ćemo kroz 10 scenarija prikazati deo sposobnosti VS, uključujući helikopterski desant, vazdušni defile i demonstrativni skok pripadnika 63. padobranske brigade", rekao je Mojsilović za RTS.

Ocenio je da će "glavni glumac" sutrašnjeg prikaza biti PVO sistem FK-3.

"U pitanju je sistem srednjeg dometa koji će služiti za protivvazduhoplovnu odbranu teritorije. Time će vazdušni prostor Srbije u miru biti potpuno obezbeđen", kazao je načelnik Generalštaba VS.

Sutrašnji prikaz na aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" počeće u 11 časova i u njemu će učestvovati više od 1.000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije kao i 40 vazduhoplova.

U periodu od 8.30 do 15 časova zainteresovani građani moći će da vide na batajničkom aerodromu naoružanje i opremu VS, kao i sredstva iz razvoja.

