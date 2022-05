ORGANIZACIJA "28. JUN" DONIRALA 8,8 MILIONA DINARA: Humanitarna pomoć porodicama rudara stradalih u rudniku Soko

Tačno 40 dana nakon tragedije u rudniku Soko, međunarodna humanitarna organizacija "28. jun" uplatila je donaciju od 8,8 miliona dinara porodicama 8 rudara koji su tragično izgubili živote u tom rudniku, a donaciju je prethodno najavila u Ujedinjenim nacijama.

Organizacija je iznos koji je doniran objavila na 1. Svetskoj skupštini mladih u UN u Ženevi, a radi se o najvećoj novčanoj donaciji, koju je organizacija isplatila u svojoj desetogodišnjoj istoriji. Radi transparentnosti objavljeni su i svi novčani, bankovni transferi novca upućenog porodicama stradalih.

Predsednik i osnivač organizacije "28. jun" Filip Filipi izrazio je zahvalnost svima koji su podržali taj projekat pomoći,

„Počevši od srpskog naroda i njihovog ogromnog odziva kroz donacije, deljenje i ohrabrenje, zahvaljujemo se svima na podršci, i našim poznatim ličnostima iz sporta, zabave do tehnologije, koji su pokazali ovim porodicama da nisu same. Veliko hvala našim volonterima koji su jedva spavali tokom ovih 5 nedelja, kako bi se ova donacija ostvarila", naveo je on.

"28. jun" je međunarodna humanitarna organizacija sa posebnim konsultativnim statusom pri Ekonomskom i socijalnom savetu Ujedinjenih nacija. Od 2012. godine dostavili su Zapadnom Balkanu 235 tona humanitarne, medicinske pomoći i pomoći u slučaju katastrofe u vrednosti od preko 10 miliona dolara. Očekuje se da će u bliskoj budućnosti biti objavljen njihov dugo očekivani izveštaj za UN o situaciji vezanoj za životnu sredinu u regionu, koji će uključivati ​​preporuke o bezbednosti radnika u rudarskoj industriji.

Delegacija "28. juna" boravila je nedelju dana u UN u Ženevi, govorila na 24 sednice i radne grupe za procenu i praćenje životne sredine i tada su najavili donaciju porodicama 8 rudara, koji su tragično izgubili živote u nesreći, u Sokobanji u aprilu ove godine, a očekuje se i njihov izveštaj za UN o stanju životne sredine na zapadnom Balkanu.

Kurir.rs/N.H.