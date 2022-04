POTRESNA SEĆANJA PREŽIVELIH RUDARA Mesec dana posle tragedije strahuju da se vrate u jame: Najteže nam je noću, dolaze snovi

Skoro mesec dana posle teške nesreće u rudniku Soko, u kojoj je stradalo osam rudara, a više od 20 povređeno, istraga još traje. Nadležni su tada naveli da je uzrok trovanje metanom.

Povređeni rudari još se oporavljaju. Neki ne razmišljaju o povratku u jamu.

Sin porodice Zlatković stradao je na radnom mestu na kojem je proveo dve decenije. Otac i brat takođe rudari. Toga dana mlađi sin Zlatkovića krenuo je na smenu, u autobusu ga je dočekala vest o nesreći.

- Ko je kako izlazio, on je pitao za brata, ali ljudi nisu mogli da mu kažu. Tek kad su ga izvadili, video je da je mrtav. On se nadao, kad su došli do kraja hodnika, da su naišli su na pesak, on se nadao da će možda neka voda da kuljne. On se više plašio vode, ali je grunuo metan, odjedanput. Nije bilo metana, bilo ga je normalno, radili su normalno - rekao je Dragoljub Zlatković, otac nastradalog rudara.

Sašu Dimitrijevića smrti su spasle kolege. Trenutka nesreće skoro da se ne seća.

- Samo znam da sam pao u siku, kako mi kažu drugari, Vlada Jovčić me je stavio na rame i odneo na traku, pre toga mi je Boris izvadio jezik jer sam već maltene bio gotov. Izneli su me napolje, u sanitet, do Banje, iz Banje ovde, infuzija, kiseonik. Psihički još nije kako treba. Rizičan jeste, metan ima, ali znalo se, neispitano područje ili mulj ili voda - rekao je rudar Saša Dimitrijević.

Na pitanje da li razmišlja o povratku na posao, kaže "ne verujem, i ćerka mi ne da", dodaje i da ima kolega koji se neće vratiti na posao. I on nije jedini koji o svom povratku na posao još razmišlja. Najteže je, kako kažu, noću.

- Malo njih, i ako se vrate, verovatno će tražiti da rade spolja, traume su velike. I ja, kojem se ništa nije desilo, nije me strah, ali noću dolaze snovi, sanjate da ste u skučenom prostoru - navodi Srđan Colarić za Euronews Srbija.

Svaki silazak u jamu je rizik, kažu rudari, a posao težak jer se radi zastarelom tehnologijom.

- Kakve su plate, da li mora da se radi dodatno? Većina rudara radi dodatne poslove - navodi Colarić.

Otac nastradalog rudara Dragoljub Zlatković kaže da 50-60.000 za rudara nije mnogo. Rudar Saša Dimitrijević navodi da su u otkopu plate oko 80-90.000 hiljada, ali da je tu svakakvih rizika.

I dok se utvrđuje da li ima i čije odgovornosti za nesreću koja se dogodila 1. aprila, rudari iz rudnika Soko raspoređeni su po drugim rudnicima JP Resavica. Iz uprave kažu da su se svi, osim povređenih, vratili na posao. Porodicama stradalih stigla je obećana pomoć države.

- I celu Srbiju da mi daju, ne mogu da mi vrate sina - kaže Zlatković.

Kako je došlo do nesreće?

Iako su prve informacije govorile o tome da je u rudniku Soko došlo do eksplozije, ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je na konferenciji za novinare u rudniku "Soko" da nije došlo do eksplozije, već da su se poginuli rudari ugušiili nakon prodora visoke koncentracije metana. Kako je tada rekla, rudnik je metanski, a opskrbljen je svom potrebnom opremom i monitoringom.

U nesreći je život izgubilo osam rudara Darko Zlatković (1979), Nenad Trivunac (1985), Radovan Grujić (1975), Petar Petrović (1991), Branko Čokorilo (1966), Branislav Zlatanović (1967), Bratislav Živković (1963) i Bojan Stajić (1988). Komemoracija tragično nastradalim rudarima u rudniku "Soko" održana je u Domu kulture u Aleksincu, a u tom gradu je bio proglašen i Dan žalosti.

Vlada Republike Srbije je na sednici potom donela odluku da se opredele finansijska sredstva u iznosu od osam miliona dinara kao pomoć porodicama stradalih rudara u rudniku uglja Soko.

Nesreća koja se dogodila nije prva u Rudniku "Soko" u Čitliku, kod Sokobanje koji pripada JP "Resavica". Poslednja tragedija pre ove dogodila se 1998. godine, kada je u eksploziji metana poginulo 29 rudara, dok ih je 27 povređeno. Kako su mediji tada pisali, došlo je do izbijanja otrovnih gasova koji su doveli do nesreće kada je stradalo 29 rudara od kojih je deset bilo izloženo toplotnom i mehaničkom udaru eksplozije, a ostalih 19 rudara se ugušilo, jer nije bilo dovoljno kiseonika

