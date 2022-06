SRBIN POBEGAO KAD SU HTELI DA GA ŽENE! Trčao sam 18 sati, mislio sam živ neću doći kući, pleme BACILO MAGIJU na mene

BEOGRAD - Viktor Lazić, književnik, advokat i jedan je od najvećih srpskih putnika i avanturista, čovek poznat kao Srbin koji je svojevremono svet obišao "ladom" ispričao je svoje neobično iskustvo o tome kako je 2016. bežao iz jednog plemena, kada je shvatio da je - mladoženja!

Na put nikad nije krenuo sa punim budžetom, a tamo gde otputuje uvek je pronalazio neki posao kako bi zaradio novac za ostatak puta. Kada je diplomirao na Pravnom fakultetu porodica mu je kupila ladu sa kojom je i obišao dosta zemalja.

Ono što je interesantno, je to da Viktor uvek na svoja putovanja nosio lutku Milevu. Pošto uvek ide sam, kaže da mu je bezbednije kad ih je dvoje u kolima. Namešta je u toku noći tako da se vidi prvo njena glava, pa kad bi ih neko napao, napao bi prvo nju

Na putovanju u Indoneziju Viktoru su se dogodile zaista dve čudesne stvari. Naime, umalo ga nisu oženili u jednom plemenu i upoznao je prave pirate.

- Obe stvari su se dogodile na magičnoj Sumatri: od nesuđene neveste pobegao sam jedva, bežeći preko padina aktivnih vulkana i menjajući više prevoznih sredstava. Nisam ja planirao ženidbu, daleko od toga: prostu izjavu da mi se devojka dopada i malo koketiranja meštani su shvatili kao pristanak na ženidbu i brzo mi već za sutradan priredili veselje. Ja isprva nisam ni shvatio da se radi o mom venčanju, priseća se Viktor.

Od nesuđenog venčanja glavom bez obzira sa tog mesta bežao je više od 18 sati, prenosi portal Srbija danas.

"Ujutru kad sam se probudio počela je ceremonija i ja sam se obradovao da ću imati prilike da vidim njihove tradicionalne nošnje i običaje. Kada sam pitao šta rade, rekli su da je u pitanju venčanje, a kada sam pitao čije u čudu su me pogledali i pokazali da je moje. Bežao sam više od 18 sati. U toj bežaniji teško sam se razboleo, da sam čak u trenucima pomišljao da živ neću doći do kuće... Zalutao sam u sledeće pleme, u kome vlada matrijarhat - dakle žene su čak jedine sa pravom vlasništva! Muškarci čak ni svoju odeću ne poseduju. Tamo me je lečio lokalni vrač, i tvrdio je da je prethodno pleme na mene bacilo magiju", opisuje Viktor.

Kurir.rs/Srbija danas