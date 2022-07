CEPTER OTKRIO NOVE ŠOKANTNE DETALJE IZ SVOG ŽIVOTA: Ovako sam izgubio milione, a onda sam zaradio 6 milijardi EVO KAKO

Srpski biznismen Filip Cepter opisao je na televiziji neke od svojih najvećih poslovnih uspeha.

On je takođe otkrio i na čemu je gubio milione.

"Nikad se nisam bavio šerpama, to je bila sporedna stvar iako sam prodao preko 20 miliona šerpi. Ono čime sam se ja bavio, što je fenomen svetski, ja sam posredovao životni stil. Pokušavao sam da ljudima dočaram da mogu bolje, jednostavnije, jeftinije da žive a samo im je potrebna alatka sa kojom će to da postignu. Slučajno sam napravio takvu jednu šerpu koja je bila najbolja na svetu u to vreme, koja je tada a možda i sada, jedina koja je patentirana", rekao je Cepter.

Prema njegovim rečima to je bila neverovatna priča koja je u 40 zemalja osvojila svet.

"Još jedna odluka ukazuje na moj mentalitet. Ja sam kupio švajcarsku firmu koja se bavila svetlosnom terapijom. Imali su prodatih 85.000 aparata za 10 godina. Ja sam počeo da to prodajem pod njihovim brendom i video da to deluje – da rane brže zarastaju, da migrene nestaju, da nemaš glavobolju. I onda sam tu firmu kupio tada za debele pare. Dao sam preko 40 miliona švajcarskih franaka. Svi su mi kazali da nisam normalan jer u svetlost ulažem novac. Ušao sam u to, dao veliki novac ali se isplatilo. Kako da se ne isplati kada sam do sada prodao tri miliona aparata po ceni od 2.000 evra u proseku. Dakle to je 6 milijardi evra posla", rekao je Cepter u emisiji TV K1, prenosi MONDO.

To su te odluke, kako kaže, koje su nerazumne.

"Ali sam ja pre toga to probao na sebi i video da deluje. I onda sam kupio tu firmu. Svi su mi govorili da ću propasti, krstili su se. Supruga mi je rekla: "Ti nisi normalan, pa svi ti kažu da to nema smisla, zašto to radiš!" Rekao sam joj: "Ok, ja radim tako, ja napravio ja propao." Imao sam ja i neuspeha. Otvarao sam neke turističke agencije pa su mi tu otišli milioni, pa sam otvarao neke proizvodnje pa su mi i tu otišli milioni. Otvarao sam restorane da bih imao gde da jedem, da dovodim prijatelje. I onda me restoran košta dva miliona. E onda posle četiri godine kažeš sebi – mogu 100 godina da se hranim za ovo što gubim ovde", rekao je Cepter.

O trgovini oružjem

Cepter napominje da je iz naše zemlje otišao kada je imao 29 godina.

"Došao sam iz provincije, završio fakultet, radio 2-3 godine i onda otišao u inostranstvo. Ja sam stalno bio kolateralna šteta. Ako ja na primer devedeset i neke godine kažem za nekog opozicionara da je jedino svetlo u tunelu, onda ja posle toga dobijem pretnju. I to direktnu pretnju da sam kriminalac iz Monaka koji neće moći da se vrati u Srbiju. I ja od 1992. do 1999. ne dolazim u zemlju jer je sve nepredvidljivo. A nemam nikave veze sa svim tim. I to sve samo zato što je tamo neki Šešelj rekao kako ja trgujem oružjem. Ja od oružja nisam izgovorio ni ‘o’. To je taj fenomen kad neko ne može da vidi da je moguće zaraditi na ovome čime se ja bavim. Ali ja imam sve podatke od prvog evra do milijarditog. Sve bilanse imam. Na crno nemam ništa", rekao je Cepter.

(Kurir.rs/MONDO)