EKSKLUZIVNO! Princeza Marija de Glorija: Doletela sam da vidim Filipa, bio je u bolnici! Aleksandar nije hteo da nas primi na dvor

Došla sam prvim letom čim sam čula da je moj sin Filip u bolnici. Hvala bogu ništa nije bilo ozbiljno, sad je sve u redu. Bivšem mužu, prestolonasledniku Aleksandru Karađorđeviću, rekla sam da sam ovde, volela sam da odem u dvor, ali ne - nije me pozvao, kao ni Filipa, ni Danicu. Pokušaj da budemo kao porodica, da Stefan bude sa dedom, koji ga praktično i ne zna, nije uspeo. Sve me to mnogo povređuje, jer porodica je najvažnija stvar.

Možete biti Karađorđević ili šta god, nositi silne titule, ali porodica je porodica. Odlazim kući pomalo tužna, jer nisam dobila ovu malu bitku. Ali i srećna, videvši da su oni srećni, a to je za majku najbitnije. I da Filip i Danica rade pravu stvar za Srbiju, kaže u ekskluzivnom intervjuu za Kurir princeza Marija de Glorija od Orleana i Braganse, prva supruga prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića i majka prinčeva Petra, Filipa i Aleksandra.

Petrovdanskim slavljem završava se petrovski post i počinje pričešće vernika koji su poštovali pravila predviđena kanonom crkve.

Ovaj praznik pomen je na stradanje Svetih apostola Petra i Pavla, koje se dogodilo u Rimu 67. godine nove ere, a prema nekim izvorima 69. godine nove ere.

Sveti apostoli Petar i Pavle u hrišćanstvu se smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. Prema predanju, Sveti apostoli Petar i Pavle zaslužni su za krštenje prvih vernika i njihovo prevođenje u hrišćanstvo.