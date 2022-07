NAUČNICI DOŠLI DO ŠOKANTNIH OTKRIĆA: Kad umremo istog trenutka smo svesni da smo mrtvi?! Ravna linija nije smrt

Ono što studija američkih naučnika otkriva, odrediće univrerzalno mišljenje o tome gde svi idemo nakon smrti!

Mozak je fascinantan organ i dalje tu ima puno toga o njemu što se može naučiti, a čini se da iz dana u dan naučnici sve više saznaju o njegovim brojnim potencijalima i jedinstvenim mogućnostima.

Sada su naučnici iz Langon škole medicine Njujork, došli do toga da ljudski mozak i dalje radi nakon što srce prestane da kuca.

Doktor Sem Parnija, direktor intenzivne nege vodi ovu studiju, budući da je proveo godine proučavajući ljudski mozak. On je uradio najveću studiju kada je reč o kliničkoj smrti, i sada je predmet njegovog interesovanja to kako mozak funkcioniše nakon što nastupi smrt, prenosi Littile things.

Sa svojim timom, doktor Parnija je pričao sa kardiološkim pacijantima, kao i sa doktorima i sestrama i došao do zaključka da je pacijentima kojima nastupi čuvena "ravna linija" na monitoru, aparatu koji meri otkucaje srca i zahvaljujući kome se konstatuje smrt, i nakon proglašenja smrti mozak "živ" i nastavlja da radi.

- Tehnički govoreći, tako dobijamo vreme smrti, ono je bazirano na momentu kada prestaju otkucaji srca - rekao je doktor Parnija, ali to nije nužno kada mozak stane.

Ono što govori u prilog njegovoj tezi da mozak normalno radi nakon što srce prestane, je to da se mnogi pacijenti koji su doživeli kliničku smrt sećaju razgovora lekara i medicinskih lekara koji su bili u njegovoj sobi za to vreme. To znači da je u momentu kada je smatram mrtvim, mozak tog čoveka nastavio da obrađuje informacije, prenosi Little things.

Doktor Parnija je izneo i šokantnu činjenicu, a to je da smo svesni da smo mrtvi u tom momentu.

- Pokušavamo da razumemo potpuno šta je to što ljudi dožive kada prođu kroz smrt, jer smatramo da će to uticati na neko univerzalno mišljenje gde svi idemo nakon što umremo - zaključuje Parnija.

