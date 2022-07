SNEŽANA SE RAZBOLELA, DONORA JE NAŠLA U REGISTRU! Šta će biti ako se ne nađe srodna osoba, sa ovom mišlju sam legala i budila se

SVE JE DO DOBRE VOLJE

Za 70 odsto pacijenata koji imaju leukemiju, aplastičnu anemiju, imunu deficijenciju ili urođeni poremećaj metabolizma, a kojima je neophodna transplantacija matičnih ćelija, život zavisi isključivo od dobre volje građana Srbije. Njihov spas su nesrodni davaoci matičnih ćelija, koji su upisani u Registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze Srbije.

Od početka kampanje “Osloni se na mene”, koju je pokrenuo Registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze Srbije, za nepuna tri meseca upisano je novih 1.300 davalaca, što je više nego jednogodišnji prosek. Iako sada Registar broji oko 11.300 davalaca, tim brojem se ne možemo pohvaliti. On mora biti mnogo veći, jer nekim pacijentima je to jedina šansa za život.

- Registar predstavlja bazu podataka o prijavljenim davaocima koji su spremni nekome da pomognu. Kada je bolesniku neophodna transplantacija, u Registru se traži davalac koji je sa njim podudaran. Mnogi se pitaju zašto je važno da naš Registar bude brojniji, ako imamo i svetski. Više je odgovora na to. Prvo, humani leukocitarni antigeni na osnovu kojih se određuje podudarnost između bolesnika i davaoca, sličniji su između ljudi iz istih etničkih grupa. Dalje, pokazano je da je uspešnost same transplantacije bolja ukoliko su i davalac i bolesnik sa istog područja. Takođe, vreme potrebno za traženje odgovarajućeg davaoca je mnogo kraće. A možda i najvažnije je to što svi naši bolesnici dobijaju podjednaku šansu da prežive, da se leče u svojoj zemlji i budu blizu svojih porodica. Da mogu da komuniciraju, da dele brige i strahove sa medicinskim osobljem na maternjem jeziku i da budu podrška jedni drugima, a ne da idu u inostranstvo- rekla je dr Glorija Blagojević, Institut za transfuziju krvi Srbije.

Sama procedura prijavljivanja u Registar je relativno jednostavna, zahteva svega desetak minuta. Popunjava se upitnik koji se sastoji iz medicinskog dela i prijavnog lista. Daje se mali uzorak krvi iz vene, kao i kada se vadi uzorak za analizu krvne slike. Naknadno, na kućnu adresu, stiže personalizovana kartica koja potvrđuje da je neko upisan u Registar i pod kojim brojem.

- Registru mogu da pristupe zdrave osobe koje imaju između 18 i 45 godina, ne boluju od teških oboljenja srca, pluća i bubrega, malignih i autoimunih oboljenja. Ko se jednom prijavi, njegovi podaci ostaju u Registru dok ne napuni 60 godina. Ukoliko se ustanovi da je davalac podudaran sa nekim pacijentom kome su potrebne matične ćelije, pozivamo ga na dalju proceduru. U današnje vreme matične ćelije se mogu prikupiti na dva načina, iz periferne krvi i iz bedrene kosti. Davalac je taj koji bira način na koji će dati matične ćelije – objašnjava dr Blagojević.

Samo 30 posto pacijenata ima podudarnog davaoca u okviru svoje porodice. Za ostale, druga opcija su nesrodni davaoci, upisani u Registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze Srbije ili u Međunarodni registar. Što je više upisanih u Srbiji, to su veće šanse da se podudarni donor nađe u granicama naše države.

Snežana Antunović danas foto: Jakov Simović

Snežani Antunović je jedna od pacijentkinja kojoj je pomoć stigla iz Međunarodnog Registra, jer ni u njenoj porodici, niti u Srbiji nije bilo podudarnog nesrodnog davaoca.

- Samo saznanje da je konzilijarnom odlukom donesena "presuda" da je transplatacija neophodna, budi se strah. Nakon toga sledi dalji tok lečenja koji sa sobom donosi razne poteškoće. Čekanje da se pronađe donor u Međunarodnom Registru (jer svog srodnog nemam) donosi sa sobom neizvesnost. "Šta će biti ako se ne nađe ni jedna osoba srodna meni?", rečenica sa kojom sam legala u krevet i ustajala iz njega. Nakon tri meseca dolazi do mene informacija da su davaoca našli i da želi da bude donor! Ulazak u izolaciju je pomešan sa strahom od nepoznatog i neizvesnosti od samog ishoda. Međutim, uzeti u ruke otpusnu listu je potvrda uspešnosti i okončanje jedne velike borbe – zaključila je Antunović.

Kurir.rs