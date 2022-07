SAVETI KOJI MOGU DA VAM SPASU ŽIVOT OD UTAPANJA Stručnjaci upozoravaju: Reke su opasne! 19.000 ljudi se godišnje udavi u Evropi

Mladići A. M. (29) i F. L. (29) iz okoline Uba, koji su u nedelju 10. jula nestali kada im je potonuo motorni čamac u mestu Provo, nađeni su mrtvi u utorak 12. jula na obali reke Save kod Kupinova. 10. jula Radoslav K. (32) utopio se na reci Tisi u Čurugu. Čovek je bio na kupanju i iznenada je potonuo. Samo dan pre toga, 9. jula 12-godišnji dečak izgubio je život na divljoj plaži na Dunavu blizu ribarskog ostrva u Novom Sadu.

foto: Kurir Televizija

- Po statistici Svetske zdravstvene organizacije utapanje je treći uzrok smrti kod dece između 5 i 12 godina - rekao je Marko Mladenović, komandir ronilačkog voda, Ronilačke jedinice Žandarmerije.

foto: Kurir Televizija

- Jedno je neiskustvo, drugo je potcenjivanje reka i jezera i svega ostalog, a treće je nepoznavanje i nepoštovanje. Ljudi ulaze ishitreno u vodu - kaže Renato Grbić.

foto: Kurir Televizija

Prema statističkim podacima u Evropi se 19.000 ljudi utopilo tokom prethodne godine. Da li su ove godine utapanje ucestalija?

- Utapanja nisu češća nego što su bila ranije, čak mislim i da je smanjen broj od kako mi vršimo apele i preventivno radimo po pitanju toga. Mislim da je sad mnogo više medijski propraćeno, da može do ljudi da dođe više informacija da se neko utopio - kaže za Usijanje Marko Mladenović, komandir ronilačkog voda, Ronilačke jedinice Žandarmerije.

Kada se prijavi nestanak za koji se sumnja da je utapanje prvo se angažuje policija.

- Na velikim rekama i morima izlazi rečna ili morska policija ili pomorska policija, koja traži telo. Posle ronioci ukoliko telo ne ispliva - kaže Renato Grbić.

Foto: Kurir Televizija

- Policijske uprave kada dobiju dojavu da je došlo do utapanja ili do nestanka nekog lica prvo preko direktorata policije angažuju ronilačku jedinicu, koja radi na teritoriji cele Republike Srbije i mi ovde dežuramo konstantno, krećemo na zadatak i tamo smo dok se posao ne obavi - ističe Mladenović.

Regionalna javnost bila je u šoku kada je srpskoj policiji prijavljen nestanak hrvatskog državljanina Mateja Periša, koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra prošle godine. Nakon petosmescne potrage 18. maja pronadjeno je Matejeve telo,obdukcijom je ustanovljeno da se mladi Splicanin utopio.

- Što se tiče Mateja Periša mi smo bili na vodi brat i ja konstantno, bili su i ribari uključeni i ljudi koji su na reci leti i zimi konstantno. Tako da jedinim delom jesmo uključeni, a većim delom to radi stručna služba ondosno rečna policija - ističe Periš.

Potraga za nestalima na reci nekada može trajati i po nekoliko meseci.

foto: Kurir Televizija

- Imamo slučaj iz januara ove godine. Imali smo i prošle godine sličan slučaj ako se sećate broda u Budimpešti, gde su građani Južne Koreje, pa to se prelilo i na našu teritoriju zbog reke Dunav, mi smo i to tražili više - ističe Mladenović.

Bitan faktor za pronalazak utopljenog tela je temperatura vode.

- Pogotovo u letnjem periodu kada se sve to brzo dešava za dan, dva, tri, pet. A zimi to ide, imali smo primer sa Mateom Perišem gde je to trajalo više meseci, zato što je voda 2 ili 3 stepena kao da je telo u frižideru. Ta hladna voda drži telo celo u tsanju normalnom, sve dok temperatura ne otopljava i da temperatura uradi ono što treba i da izbaci to telo ranije - kaže Grbić.

Velika je razlika kada dođe do utapanja u jezerima i rekama.

foto: Kurir Televizija

- Reke imaju svoje rečne tokove, dno je muljevito. Jezera su uglavnom dublja međutim jezera su leti površinski sloj je topliji, dok je dole dosta hladnija voda i eto to su neke osnovne razlike. Što se tiče našeg posla u jezerima je mnogo lakše pronaći telo, dok je u rekama neizvesno gde ono može otići posle sat dva - ističe Mladenović.

- Što se tiče pronalaska veća je verovatnoća za pronalazak tela u jezeru nego u rekama, jer je i vidljivost veća nego u rekama. Na reci se sve dešava na dodir na pipanje, to je sve na par santimetara od vaših očiju ali ne vidite - ističe Grbić.

Nijedna plaza na svetu ni pristup vodi nije bezbedan ukoliko ne znate da se ponasate u skladu sa prirodom. Ukoliko se odlucite da domor pored reke, jezera ili bazena vazno je da poznajete pravila.

Foto: Kurir Televizija

- Jedina prava preventiva jeste da se deca nauče da plivaju. Tu postoji problem infrastrukture, potrebi su bazeni, koji nisu dostupni u svim mestima i ovi apeli, obuke i pokazne vežbe koje imamo na različitim kupalištima mislim da nisu dovoljne da se spreči problem koji definitivno postoji - zakčljučio je Mladenović.

Kako bi se sprečili tragični ishodi, poželjno je da se u čamcima nose sigurnosni prsluci, plivači i oni koji to žele da postanu treba da povećaju opreznost i kupaju se samo u uređenim kupalištima.

