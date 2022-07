KIDS SURVIVOR U SREMSKOJ MITROVICI: Luda zabava na pesku za mališane na specijalno osmišljenim spravama i poligonima

Mališani iz Sremske Mitrovice su danas imali ludu zabavu na pesku. Na Gradskoj plaži je organizovan Kids Survivor i svi dečaci i devojčice od šest do deset godina su imali priliku da se oprobaju na specijalno osmišljenim spravama i poligonima. Zbog toga se baš podigla prašina na ovoj savskoj plaži koja se još naziva i “Brioni”.

Program je organizovan u sklopu manifestacije Leto na Savi koji zajedničkim snagama organizuju Gradska uprava za kulturu i sport, Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica, te druge ustanove i organizacije kulture i sporta.

Specijalna gošća na ovom mini takmičenju je bila i učesnica originalnog rijalitija “Survivor” Maša Kuprešanin, koja se sa mališanima fotografisala, družili i uručila posebne diplome i lovorove krunice kako i priliči jednom gradu koji baštini antičku i carsku tradiciju iz perioda Sirmijuma.

Preko dvesta mališana je učestvovalo u ovom sportsko-rekreativnom spektalu namenjenom za njih, a Grad se potrudio da svakog vikenda do kraja jula u okviru manifestacije raznovrstan sadržaj bude namenjen najmlađim sugrađanima. Svakako, kupanje i sunčanje na uređenoj plaži pored reke Save je užitak za sve generacije, pa ako niste do sada posetite najbolju plažu u Srbiji (verujte, uverili smo se u to).

