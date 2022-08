KRAJINE VIŠE NEMA, KUDA VODI OVAJ PUT Voditeljka RTS dete iz kolone! Sa 17 godina pisala dnevnik o Oluji, otkrila KOGA JE IZGUBILA

Novinarka RTS Vesna Damjanić, objavila je deo iz svog dnevnika koji je napisala sa 17 godina u izbegličkoj koloni, bežeći sa roditeljima iz Kistanja, tokom oružane hrvatske akcije "Oluja".

Deo dnevnika objavljen je na sajtu RTS.

"Posle 25 godina, prvi put imam snage da pročitam svoj dnevnik pisan u avgustu 1995. i prepoznajem sedamnaestogodišnju devojku koja ga je pisala", navela je Dajmanić na početku svoje priče.

"Hoću da znam kuda vodi ovaj put mene i život moj, čiji je početak i čiji je kraj..., i tako, u sebi u izbegličkoj koloni koja ide ka Srbiji ponavljam stihove Partibrejkersa, čiju smo kasetu samo četiri dana ranije u Kninu, na legendarnom zidiću, non-stop puštali".

I pišem.

Imam sedamnaest godina. I ovako vidim svoj svet tog avgusta 1995, doslovce, bez naknadnih doterivanja i korekcija, ni gramatičkih ni političkih.

Čak 240.000 pripadnika srpskog naroda putuje u nepoznato. Tom broju pripadam i ja sa svojom porodicom, znanim i neznanim prijateljima.

Danas je dan četvrti – 7. 8. 1995. i nalazim se negde iza Banje Luke na putu za Srbiju ili nešto već tako slično jer se cilj još ne zna, ali ovaj narod puno to i ne brine; uglavnom, Republike Srpske Krajine više nema, ona ne postoji, pale su pod ustašku vlast sve njezine opštine u roku od 24 sata, sem Istočne Slavonije, za čiju se sudbinu još ne zna.

Hrvati su zauzeli i Knin i Kistanje (6. 8. 1995. u 8 AM) i ostale gradove. Kolone civila u autima, traktorima, na motorima, biciklima i peške sa nešto malo svojih stvari kreće se sporo, ali i bezbedno bar za sada (konvoj ne diraju hrvatski vojnici i artiljerija).

To se zove veliki egzodus Srba tj. ja to shvatam kao veliku tragediju i žalost. Sve su to užasni prizori i scene, narod beži i ostavlja sve svoje. Ni ja sama ne znam odakle da počnem i šta da zapišem...