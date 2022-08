SEDELI SMO U RESTORANU, A ONDA JE PRIŠAO ALBANAC I OVO ZAPALIO! Srbi upali u polemiku, neki znaju i zašto se OVO RADI U RESTORANU

Albanija more / Ilustracija, Foto: Profimedia

Letovanje u Albaniji postalo je poslednjih godina veoma popularno, a krevet je ove sezone tamo veoma teško naći.

Srbi mahom letuju tamo zbog niskih cena i dobre usluge. Ipak, neki i dalje gaje stereotipe prema ovom narodu, i nisu im jasni baš svi običaji, pravila, navike koje tamo nisu novina.

Tako je jedna žena u grupi koja je posvećena letovanju u ovoj zemlji napisala da je ostala zatečena kada je čovek u restoranu pored njih zapalio kafu. Ipak, u komentarima joj je objašnjeno zašto je to uradio, i u pitanju je zapravo veoma dobar trik, što su joj objasnili i ljudi u komentarima.

Paljenje kafe, trik protiv komaraca foto: Printscreen/Youtube

Njenu objavu prenosimo vam u celosti:

- Već smo skoro dve nedelje kući, a sad sam se setila da pitam. Bili smo u Ksamilu, a iz Sarande smo išli čamcem na ekskurziju na prelepe divlje plaže. Na jednoj je bio neki skroz jednostavni restoran gde su dali samo grilovanu ribu, salatu i pomfrit i dok smo jeli, neko ko i nije bio konobar ali je bio u društvu (funkcija tog momka nije jasna), došao je kod našeg stola dok smo jeli, rekao je nešto na albanskom i spustio je mali tanjirić sa nečim braon što je nama izgledala kao mlevena kafa, zapalio je i otišao. Ne bih mogla opisati kakav miris smo osetili, kafu još nikad nismo zapalili, prijatan je bio miris, možda je i kafa bila u pitanju. Ne znamo. Niti znamo šta je to značilo ili zašto je to taj momak radio. Jel' ima neko neku ideju? Ni u jednom drugom restoranu nam nisu to radili - upitala je ona.

Komentari su se potom samo nizali, i sve joj objasnili.

Paljenje kafe, trik protiv komaraca foto: Printscreen/Youtube

- Spaljivanje ostatka kafe od ekpres aparata, protiv komaraca i drugih insekata.

- Protiv pčela i osa! To ja radim redovno na terasi u restoranu!

- Skoro u svakom restoranu gde ima dosta komaraca, pčela, osa pali se kafa, to sam probao i kući na terasi i stvarno pali - pisali su ljudi.

Kurir.rs / S. T.

Bonus video:

01:23 ALBANIJA VAPI ZA SRPSKIM TURISTIMA: Naši građani preneli iskustva sa letovanja na albanskom moru, evo kako su se proveli!