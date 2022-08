METEOROLOG OTKRIVA KAKAV NAS SEPTEMBAR ČEKA! Početak meseca biće veoma topao!

Leto bez obzira na promenu vremena koja je usledila danas, još nije završeno. I sudeći prema procenama meteorologa i septembar će biti izuzetno topao.

Ovaj vikend obeležiće obilne padavine, vrlo verovatno najobilnije od proleća, zbog čega će pod uticajem osetnijih promena, tropske temperature ostati za nama, a kakvo će vreme biti do kraja avgusta i tokom celog septembra otkriva meteorolog Marko Čubrilo.

Prema njegovim rečima obilne padavine su zakasnele i ne mogu da ublaže posledice katastrofalne suše poljoprivrednih kultura u Vojvodini, ali su izuzetno bitne za dubinsku vlagu i jesenje sejanje. Objašnjava da proračuni za kraj avgusta ukazuju na osetljive promene, i do 25-26. avgusta biće sveže vreme sa dosta kiše.

- Vreme će biti u malo drugačijem režimu do kraja avgusta. Temperatura će biti znatno ispod očekivanih +30. Početkom sledeće nedelje jedva da će prelaziti od 20 do 23 stepena, ali će onda polako ići ka 25 stepeni. Za kraj avgusta ponovo će u Srbiji biti oko 29-30 stepeni. Dakle, vraćamo se u letnji režim krajem meseca, ali bez velikih vrućina koje su pratile veliki deo ovog leta – kaže Marko Čubrilo.

foto: Shutterstock

Vreme u septembru

Kada je septembar u pitanju, Čubrilo najavljaje toplo vreme, pogotovo u prvom delu meseca, ali temperatura, kako kaže, neće rasti do tropskih podeoka. Prvih desetak dana, najverovatnije i u prve dve sedmice, temperatura će biti oko 30 stepeni Celzijusa. Čubrilo kaže, možda malo ispod toga, da sasvim sigurno nećemo imati hladan početak sledećeg meseca.

- Noći u septembru će biti naravno prijatnije, ali pozni letnji period će se nastaviti u prvih desetak do 12 dana septembra. Očekujem da sredinom meseca nastupi osetnije zahlađenje, prvo jesenje zahlađenje sa obimnijom kišom, i onda ćemo već ući u rano-jesenji režim kada će dnevne temperature biti ispod 20 stepeni, a noću će pasti na 10 ili čak ispod deset stepeni. Ali, generalno gledano, septembar 2022. godine, biće oko temperaturnog proseka. Neće biti ni hladniji, ni puno topliji od proseka – kaže Marko Čubrilo.

foto: Printscreen

Aposlutni temperaturni rekordi Goran Mihajlović iz RHMZ je izjavio da je 2007. godina za sada najaekstremnija po vrednostima temperature. - 24. jula te godine izmeren je apsolutni maksimum ikada od +44,9 stepeni u Smederevskoj Palanci, ali i u drugim mestima zabeleženi su lokalno temperaturni rekordi tog dana. U Beogradu je bilo 43,6 stepeni. Visoke temperature i krajem septembra nisu retkost. Ostalo je zabeleženo da je najtopliji bio bio 29. septembar 2012. godine sa 32,6 stepeni, a 30. septembar 1932. godine je izmerena temperatura od 33,8 stepena Celzijusa. Najtopliji dan u Beogradu, svih vremena u mesecu septembru, bio je 9. septembar 1946 godine, kada je živa u termometru došla do neverovatnih 41,8 stepeni!

On dodaje da postoji mogućnost da septembar bude malo kišovitiji, posebno na zapadu Srbije i u delu Vojvodine.

- Nastavak ekstremne suše se u septembru ne očekuje i to će doneti prosečne temperaturne i padavinske okvire. Ovo leto je realno bilo toplo, a najveći problem je što je bilo sušno. Bilo je i toplijih leta od ovog, sa dužim periodima od preko 35 stepeni, kada je po nekoliko nedelja bilo iznad te vrednosti. Ove godine je to jako čudno, jer je sve bilo na lokalnom karakteru. Dobijali smo povremeno padavine, ali su to bile lokalne nepogode za jako malo područje - objašnjava Čubrilo.

Podseća da je bilo velikih razlika u vremenskim prilikama, tačnije u količini kiše, na samo 15 do 20 kilometara. Čubrilo je naveo primer da, recimo, nedavno kod aerodroma u Beogradu nije zabeležno ništa, dok je na Košutnjaku palo 30 litara po kvadratnom metru.

foto: Shutterstock

Meteorolog ne očekuje jesenje rane kiše, pogotovo ne u periodu od prve dve sedmice u septembru, ali očekuje da visoke ekstremne temperature, preko 35 stepeni Celzijusa, ostanu za nama.

- Biće kada dana će temperatura da skoči i na 32, ali to će biti jedan dan i odmah će da osveži. Svakako će septembar biti znatno prijatniji u odnosu na juli i avgust – kaže Čubrilo.

Suvlja leta i zime Kada govorimo o globalno toplijem vremenu, Čubrilo kaže da u Evropi i u Srbiji globalni parametri usmeravaju trend ka suvljim letima i suvljim zimama. - Uvek imamo jednu seriju tih parametara koji vode ka suvljim letima. To se dešavalo i ranije, i mislim da ćemo polako ući opet u jedan period kada će padavine biti malo iznad proseka. Imali smo sušan period i treba nam oporavak da bi se i reke oporavile polako, jer su na vrlo niskom nivou, a to je posledica suve zime. Džabe hladnoća ako nema snega, a naše reke se hrane snegom, pogotov Dunav, koji se velikim delom hrani snegom sa Alpa. Trenutno je na rekordno niskom nivou – poručuje Čubrilo.

Topliji od proseka

Prema prognozi i klimatskim izgledima za septembar RHMZ je objavio da nas očekuje topao i prosečno kišan septembar u većem delu zemlje.U celoj Srbiji se očekuje septembar sa srednjom temperaturom vazduha do +2°C iznad višegodišnjeg proseka. Srednja septembarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od 19°C do 22°C, a u planinskim predelima od 11°C do 15°C.

Prognozira se od 11 do 15 letnjih dana u nižim predelima, a na planinama do tri dana, dok se u nižim predelima prognozira do tri tropska dana.

Tokom septembra se prognozira količina padavina u granicama višegodišnjeg proseka u većem delu zemlje, a na jugozapadu i jugoistoku se očekuje deficit padavina.

Očekuje se da u septembru broj dana sa padavinama u nižim predelima bude od 8 do 11 dana, u Beogradu 9, a u brdskoplaninskim krajevima od 10 dana do 12 dana.

Kurir.rs/Blic