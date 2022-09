Ovako smo se proveli drugog dana NATIONAL GEOGRAPHIC FESTIVALA ZA DECU "SVET OKO NAS powered by Next Bući Bući"

Nakon dva dana dobre zabave i kreativnih radionica završen je ovogodišnji National Geographic festival za decu "SVET OKO NAS powered by Next Bući Bući".

National Geographic je zajedno sa svojim sponzorima Rosom, Next bući bući i Belegrade Waterfront-om, kao i prijateljima BrainOBrainom, Savezom izviđača Srbije i Aktivity centarom organizovao još jedan dan na festivalu za decu "SVET OKO NAS powered by Next Bući Bući" prepun zabavnih i poučnih radionica, koje su imale za cilj da probude maštu i svest kod dece da istražuju svoju okolinu ali i nauče nove stvari. Zbog toga je Sava Promenada u nedelju, 4. septembra bila mesto na kome su se zajedno uz muziku mogli čuti dečiji smeh i zadovoljni komentari njihovih roditelja.

Pogledajte kako je protekao drugi dan festivala.

foto: Jovana Cvetković

Kako bi naši učesnici postigli najbolje razultate i dobili najkreativnije ideje, svakako su morali i da se osveže i unesu dovoljno vitamina koji će pokrenuti malene sive ćelije. A za to su se i pobrinuli Rosa voda i Next Bući Bući sokići.

foto: Jovana Cvetković

Koliko je važno biti hidriran je poznato, ali naši sponzori Next Bući Bući su takođe svesni koliko je važno edukovati i na zabavan način podstaći decu da budu odgvorni prema svojoj okolini i brinu o prirodi od najranijeg uzrasta. Stoga su im omogućili da oslikaju lice i kao omiljena životinjica ili pak princeza i učestvuju u Reciklažnoj trci i Radionici reciklaže.

foto: Jovana Cvetković

Za sve one koji su na početku nove školske godine želeli da se podsete, ali i da steknu nova znanja o svojoj ulozi u saobraćaju BrainOBrain se potrudio da deci objasni kako da budu odgovorni kroz radionicu Snalaženje u saobraćaju, a pored toga organizovane su i igre Mladi umovi, Play mais i Konstruktori.

foto: Boško Bunuševac

Takođe, svi oni koji su prethodnog dana propustili radionicu naših prijatelja iz Centra za promociju nauke i u nedelju su mogli da kroz mikroskop kao pravi mali naučnici posmatraju kap vode iz reke Save koja protiče ispod Belegrade Waterfronta. Mogli su i da dobiju odgovore na brojna pitanja koja su se neprestano rojila dok su na emprijski način spoznavali sićušni podvodni svet, ali i da svoje iskustvo oslikaju i okače na pano.

foto: Boško Bunuševac

Postavljanje šatora je bio znak da sva zainteresovana deca mogu da učestvuju u radionicama koje su im izviđači iz Saveza izviđača Srbije priredili, a koje su imale za cilj da ih nauče kako da se snađu u prostoru i da im otkriju da se avanturistički i istraživački duh nalaze u svakom od nas – samo ga je potrebno probuditi.

foto: Boško Bunuševac

Osmesi i zadovoljstvo koje se videlo na dečijim licima su najbolji pokazatelj da smo zajedno sa sponzorima Rosom, Next bući bući i Belegrade Waterfront-om, kao i prijateljima BrainOBrainom, Savezom izviđača Srbije i Aktivity centarom makar malo uspeli u našem cilju - a to je da kod najmleđih oblikujemo svest o očuvanju prirode i da ih podstaknemo na kreativan i zanimljiv način da aktivno učestvuju u njemu.

1 / 11 Foto: Boško Bunuševac

