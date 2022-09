ZABRANA EVROPRAJDA DIJAGNOZA DRUŠTVA! Obradović oštro o porodičnim litijama NEOPHODNO DA SE VIDI KO STVARNO STOJI IZA NJIH!

Milan Nikolić, novinar i Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu istakli su da je glavno pitanje "Evroprajda" ko su oni od kojih postoji opasnost da budu agresivni prema LGBT populaciji.

Nikolić je istakao da ima osećaj da će se Evroprajd održati, ali da je veoma zabrinut za to u kakvom društvu živimo.

- Imam neki osećaj da će se to održati. To je pitanje ličnog stava i mora se nešto desiti. Ovo je pitanje kakvo ćemo mi društvo biti u budućnosti. Trasa je izmenjena, i to je stvar dogovora između vlasti i organizatora - kaže Nikolić.

Darko Obradović je naveo da mora da se vidi ko stoji iza porodičnih šetnji.

- Vreme je da se vidi ko zaista stoji iza porodičnih šetnji, to je neka amorfna masa koju nazivaju antiglobalistima. Da li se vrši ekstremna radikalizacija naših građana, koje to grupacije rade i koji se kanali koriste - kaže Darko Obradović.

On je istakao da je bezbednosna procena MUP-a dijagnoza našeg društva.

- Postoje određeni krugovi koji su stvarna i relevantna pretnja i sada je na redu da se donese jedan krivični zakonik kako bismo otklonili ovakve pretnje u društvu. Kada je reč o bezbednosti, nema improvizacije. Ključna stvar je da će policija imati pune ruke posla jer će neko morati da sprovede tu zabranu okupljanja - ističe Obradović.

Nikolić je istakao da se oseća anksiozno i umorno i da je ovo drastična promena u odnosu na prethodne godine.

