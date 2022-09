VETROVITO I HLADNO: Očekuje se prestanak padavina

U Srbiji će danas biti hladno i vetrovito uz postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, ujutro na severu i zapadu, pre podne i sredinom dana i u ostalim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro i pre podne će duvati umeren i jak vetar severozapadni, na istoku povremeno i olujni, posle podne u slabljenju.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura će se kretati od osam do 12 stepeni Celzijusa, a najviša od 16 do 20 stepeni. U toku noći u Vojvodini se očekuje novo naoblačenje sa kišom.

U Beogradu će biti hladno i vetrovito, ujutro sa slabom kišom a tokom prepodneva će biti postepeno smanjenje oblačnosti.

Duvaće umeren vetar, ujutro i pre podne povremeno i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Najniža temperatura će biti oko devet stepeni, najviša oko 18.

Vreme narednih dana

U ponedeljak sveže uz par stepeni veću temperaturu nego u nedelju. U toku dana promenljiva oblačnost dolazi sa severa i usloviće povremenu kišu u severnim, a krajem dana i u centralnim predelima ponegde. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do 12°C, a maksimalna od 16°C na severu do 22°C na jugu Srbije. Uveče se kišna zona premešta preko zapadnih i centralnih krajeva ka jugu. Temperatura u 22h od 9°C do 12°C.

Od utorka do subote hladnije od proseka za septembar i promenljivo oblačno vreme sa ređom pojavom kratkotrajne kiše, ali i sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom od 15°C do 20°C.

(Kurir.rs)