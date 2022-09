UPOZORENJE 1. STEPENA! RHMZ NAJAVIO NEVREME U NAREDNA 2 SATA! Stižu pljuskovi sa grmljavinom u ovim delovima Srbije

U naredna dva sata u Vojvodini, na jugozapadu Srbije i pojedinim delovima Beograda kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najava svežijeg vremena

Od danas temperatura u postepenom padu, a u nedelјu i početkom sledeće sedmice maksimalne vrednosti od 15 do 20 stepeni, navodi se u najnovijoj najavi RHMZ-a.

Najava čestih padavina

"Danas i sutra povremeno kiša i plјuskovi s grmlјavinom sa uslovima za obilne padavine. U nedelјu kratkotrajno razvedravanje, a početkom naredne sedmice novo naoblačenje sa padavinama", najavio je RHMZ.

(Ne)vreme i region

U četvrtak već destabilizacija vremena počela je na severu Vojvodine.

U Subotici je oko 16 sati pala kiša i od tada, uz manje pauze, ne prestaje da pada. Slično je bilo u susednim zemljama, veliko nevreme zahvatilo je juče i Hrvatsku, i prema upozorenjima evropskih centara za prognozu i naša zemlja se nalazi u zoni 1, i u objašnjenju piše da se upozorenje izdaje za delove BiH, Srbije, Rumunije, i ostalih zemalja „za velike padavine, grad i jake udare vetra“.

Upaljen meteo alarm

U Srbiji su danas na snazi narandžasti i žuti meteo alarm zbog kiše i grmljavine. Narandžasto upozorenje upaljeno je na teritoriji Bačke, Banata, Srema, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, zapadne i jugozapadne Srbije, dok je u ostalim delovima na snazi žuti meteo alarm.

Kada je upaljen narandžasti meteo alarm to znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi RHMZ.

Žuto upozrenje znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", stoji na zvaničnom sajtu RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U subotu u severnim i centralnim krajevima zahlađenje sa kišom, a na jugu toplo sa pljuskovima popodne. Vetar slab do umeren severni i severozapadni na severu Srbije, a na jugu južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 15°C na severu do 26°C na jugu Srbije. Uveče kiša u većini predela.

Od nedelje i na jugu Srbije znatno hladnije sa kišom i dnevnom temperaturom svega oko 15°C. Iduće sedmice hladnije od proseka za septembar sa povremenom kišom.

