STIŽE NEVREME, RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE! Očekuju se vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom: Upaljen meteo alarm

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, nestabilno i malo svežije vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugoistoku i istoku Srbije će se zadržati i dalje toplo vreme. Lokalno se očekuju vremenske nepogode sa gradom, jakim i olujnim vetrom i većom količinom padavina za kratak vremenski period.

Duvaće slab i umeren severozapadni, na jugu jugozapadni vetar. Najniža temperatura od 14 do 19, a najviša od 23 na severu ; do 30 na jugu i istoku zemlje.

U Beogradu promenljivo oblačno, nestabilno i svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, izraženijim u drugom delu dana.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura oko 19, a najviša dnevna oko 24.

Upozorenje na vremenske nepogode

"Danas promenlјivo i u većem delu zemlјe nestabilno sa plјuskovima i grmlјavinom, koji će lokalno biti praćeni gradom, jakim ili olujnim vetrom i količinom padavina većom od 20 mm za kratko vreme.

Sutra grmlјavinski procesi se očekuju još na jugu i istoku Srbije, a u ostalim krajevima kiša koja će, uz zahlađenje i jak i olujni severozapadni vetar, biti intenzivnija uveče i u noći ka nedelјi", upozorio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U Srbiji su danas na snazi narandžasti i žuti meteo alarm zbog kiše i grmljavine. Narandžasto upozorenje upaljeno je na teritoriji Bačke, Banata, Srema, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, zapadne i jugozapadne Srbije, dok je u ostalim delovima na snazi žuti meteo alarm.

Kada je upaljen narandžasti meteo alarm to znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi RHMZ.

Žuto upozrenje znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", stoji na zvaničnom sajtu RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U subotu u severnim i centralnim krajevima zahlađenje sa kišom, a na jugu toplo sa pljuskovima popodne. Vetar slab do umeren severni i severozapadni na severu Srbije, a na jugu južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 15°C na severu do 26°C na jugu Srbije. Uveče kiša u većini predela.

Od nedelje i na jugu Srbije znatno hladnije sa kišom i dnevnom temperaturom svega oko 15°C. Iduće sedmice hladnije od proseka za septembar sa povremenom kišom.

