PRAVO JESENJE VREME STIŽE U SRBIJU! Meteorolog objavio najnoviju prognozu: Otkrio gde će pasti prvi sneg i kada

Veoma topla vazdušna masa stiže sa severa Afrike, preko Mediterana, zbog čega je Srbija od danas pod uticajem termičkog grebena na visini, a zbog toga će biti osetno toplije vreme.

Meteorolog Đorđe Đurić najavio je da će vreme danas biti pretežno sunčano, uz pojačanje jugozapadnog vetra, koji će biti fenskog efekta.

"Od danas osetno toplije, u četvrtak i do 34°C. U petak jače pogoršanje vremena, pljuskovi sa grmljavinom i nepogode, a od vikenda pravo jesenje vreme. Šta se očekuje do kraja septembra?

Srbija je od danas pod uticajem termičkog grebena na visini, a u sklopu njega pristiže i veoma topla vazdušna masa sa jugozapada, tj. sa severa Afrike preko Mediterana, pa će nakon svežeg jutra i prijatnijih prethodnih dana, danas biti osetno toplije.

Dakle, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano, uz pojačanje jugozapadnog vetra, koji će biti fenskog efekta. Maksimala temperatura biće od 28 do 32°C, u Beogradu do 31°C, dok je jutros u Sjenici bilo 3°C, a u pojedinim gradovima Srbije 8°C", objavio je Đurić na Fejsbuku.

Očekuju se pljuskovi sa grmljavinom

"U četvrtak će se iznad našeg područja i dalje prostirati greben sa jugozapad, ali će sve više jačati snažan ciklon sa severa Evrope, a spuštanjem njegove doline prema jugu, počeće narušavanje grebena nad našim područjem. To će se ogledati u tome da će u četvrtak doći do pada geopotencijala i vazdušnog pritiska i povećanje srednje i visoke oblačnosti, a očekuje se i dalje pojačanje jugozapadnog vetra, koji će neretko biti i veoma jak, naročito u brdsko-planinskim predelima Srbije. Vetar će i dalje imati karaktersitike fena, pa će dodatno zagrevati, ali i isušivati vazduh. Maksimalna temperatura biće od 28°C na severozaapdu do 34°C na istoku Srbije. Pred kraj dana i tokom noći na severu Srbije očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom na području Vojvodine", najavio je Đurić.

U petak se na severu i na zapadu Srbije pljuskovi sa grmljavinom očekuju tokom celog dana, u centralnim predelima lokalno, dok će na jugu i na istoku ostati i dalje suvo. Maksimalna temperatura biće od 22°C na severozapadu do 32°C na istoku i jugoistoku Srbije.

- U petak se zbog toga što će osetno hladnija vazdušna masa sa severa pristizati na naše pregrejano tlo, očekuju burni atmosferski procesi, pa će biti uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. U subotu se očekuje premeštanje hladnog fronta i preko ostalih predela Srbije, pa će u Srbiji biti umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok se u južnim i centralnim predelima očekuju i grmljavinske oluje - kaže Đurić.

U nedelju se u Srbiji očekuje pravi jesenji dan

"Uz severozapadni vetar, maksimalna temperatura biće od 15 do 19°C, a biće pretežno oblačno sa kišom. Zbog jačanja grebena sa severozapada i zapada i zbog porasta vazdušnog pritiska, krajem dana očekuje se razvedravanje.

U ponedeljak ujutro biće vedro i veoma hladno, ponegde sa maglom ili niskom oblačnošću. Pre podne pretežno sunčano, a posle podne sa severozapada se očekuje novo naoblačenje sa kišom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, a maksimalna temperatura biće od 15 do 20°C", najavio je meteorolog.

Dodao je da će planine i dalje čekati prvi sneg.

"Prema treutnim prognozama, sredinom sledeće sedmice u Srbiji se očekuje pravo jesenje i kišovito vreme, uz jutarnje temperature od 8 do 10°C i maksimalne dnevne od 10 do 15°C. I dok kod nas bude padala kiša, u Alpima i to na nižim visinama očekuje se prvi sneg ove sezone, a prve pahulje očekuje se i u Dinaridima od Slovenije do Bosne iznad 2000 metara nadmorske visine, kao i na Karpatima, dok će planine u Srbiji i dalje čekati na svoj prvi sneg.

Postepena stabilizacija vremena očekuje se od 22. septembra, tako da bi oko 25. septembra bili stabilno, suvo i sunčano, uz maksimalne temperature oko 20°C, ali će jutra biti hladna, uz temperature ispod 10°C. Pred sam kraj septembra očekuje se novo zahlađenje sa kišom", napisao je on.

