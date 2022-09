METEOROLOG ČUBRILO OTKRIO KADA NAM STIŽE PRVO PRAVO JESENJE ZAHLAĐENJE! Nema lepe vesti, da li je ovaj datum kraj leta?

BEOGRAD - Marko Čubrilo, meteorolog, najavljuje da nas posle današnjeg malo svežijeg dana, od nedelje se očekuje suvo vreme, uz vrlo sveže noći i dane, dok će od sredine sedmice ponovo biti toplije.

- U nedelju će ka nama, pod uticajem visinskog ciklona nad Ukrajinom, priticati relativno svež vazduh te će uz promenljivu oblačnost biti kiše ponegde, ali se obilnije padavine ne očekuju. Nad velikim delom regiona će se zadržati suvo vreme. Duvaće umeren, na severu povremeno i pojačan, severozapadni vetar. Dnevni maksimum biće od +18 do +25 stepeni Celzijusa – navodi Čubrilo u najnovijoj vremenskoj prognozi.

Uveče se očekuje razvedravanje, tako da će noć ka ponedeljku biti dosta sveža.

Prema proračunima meteorologa “u prvom delu sledeće nedelje biće suvo, ali uz vrlo sveže noći i sveže dane i maksimume koji će se uglavnom kretati od+19 do +24 stepena Celzijusa. Noćni minimum biće od +8 do +16, a na višim planinskim kotlinama ispod +4 i tamo može biti slabog, prizemnog, mraza”.

Prodor osetno toplijeg vazduha dolazi nam sredinom nedelje na, te će do petka biti pretežno sunčano, ali osetno toplije uz sveža jutra i dnevne maksimume od +25 do +29, lokalno do oko +32 stepena Celzijusa.

Kraj temperaturama iznad 30 stepeni - Sve je izglednije da će oko 16. septembra, uz izmeštanje jezgra anticiklona daleko na sever po istočnoj periferiji tog sistema doći do spuštanja serije hladnih frontova ciklona čiji će se centar nalaziti nad Finskom, a to će oko 18. septembra najverovatnije usloviti sekundarnu cikogenezu and Jadranom, a ovakav razvoj sinoptike bi nam od petka doneo jače pogoršanje uz kišu, u početku i grmljavinu - objašnjava Čubrilo. Očekuje se da počne da duva jak severozapadni vetar, dok bi dnevni maksimum mogao pasti znatno ispod proseka i mogao bi se kretati od +13 do +18 stepeni celzijusa.

U Beogradu su danas mogući pljuskovi, a temperature će biti +23 stepeni, u Novom Sadu promenjivo oblačno i +24, u Nišu, Kraljevu i Kragujevcu se očekuju poslepodnevni pljuskovi, a temperatura će +23-24 stepeni. Na Zlatiboru se isto očekuje kiša, a dnevni maksimum biće +16, dok je na Kopaoniku hladnije, +12 stepeni.

