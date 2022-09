POSLE LUCIFERA STIŽU OSTACI URAGANA DANIJELA: Meteorolog objasnio šta to znači i kako utiče na vreme u Srbiji

Meteorolog Đorđe Đurić najavio je da će danas biti uslova za grmljavinske oluje i obilnije pljuskove.

Na jugu i jugoistoku Srbije ostaće suvo, u petak ujutro ponegde i vedro.

"U petak posle podne i pred kraj dana sa jugozapada i zapada očekuje se novo jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom", napisao je Đorđe Đurić na Fejsbuku.

Maksimalna temperatura u petak biće od 24°C na severozapadu, do 30°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 26°C.

"Tokom vikenda Srbija će se nalaziti pod uticajem ciklona iz centralne Evrope, a sa severa će se na visini iznad našeg područja nalaziti i prostrana dolina. Ovakva sinoptička situacija usloviće da tokom vikenda bude promenljivo oblačno i svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ali će povremeno biti i sunčanih perioda i dužih suvih perioda.

Očekuje se da se nakon jugozapadnog uspostavi severozapadno visinsko strujanje, pa će doći i do prodora nešto svežije vazdušne mase, naročito drugog dana vikenda. Maksimalna temperatura biće u subotu od 24°C na severozapadu do 30°C na jugoistoku Srbije, a u nedelju od 22 do 26°C", najavio je on.

Još svežije vreme

"U ponedeljak i utorak, pod uticajem prostranog visinskog ciklona sa severoistoka, čiji će se centar nalaziti iznad Karpata, a njegov položaj biće takav da će se uz severozapadno strujanje, doći će do priliva još svežije vazdušne mase.

Očekuje se pretežno sunčano, ali svežije vreme, uz pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 20 do 25°C.

Sredinom sledeće sedmice ostaci uragana Danijela, koji se već danima kao uragan prve kategorije premešta preko srednjeg dela Atlantika ka Evropi, stići će do jugozapadne obale Evrope, do blizina Portugalije i Biskajskog zaliva. Ostaci ovog uragana doneće olujne vetrove i obilne padavine jugozapadu Evrope, dok će prema Balkanu preko centralnog Mediterana da se izmesti termički greben na visini, uz priliv veoma tople vazdušne mase, pa se sredinom sledeće sedmice očekuje jače otopljenje, uz vedro i stabilno vreme, a sledećeg četvrtka temperature i preko 30°C", objasnio je meteorolog.

Nakon tog perioda moglo bi da usledi osveženje i povratak maksimalnih temperatura na normalne vrednosti za sredinu septembra, a to su vrednosti oko 25°C.

