METEOROLOG OBJAVIO DETALJNU PROGNOZU ZA NAREDNU NEDELJU: Najavio prave letnje temperature, a onda OBRT posle ovog DATUMA!

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu detaljnu vremensku prognozu za narednu nedelju.

- Od ponedeljka do četvrtka uveče uglavnom pretežno sunčano i relativno toplo uz sveže noći i dnevne maksimume koji bi se kretali od +24 do +29, a lokalno, posebno u četvrtak i do oko +32 stepena Celzijusa. Vetar u početku slab, a od srede duž Jadrana jugo u pojačanju, dok će nad ostalim delom regiona jačati južni i jugoistočni vetar.

Destabilizacija atmosfere nad zapadom, jugom, jugozapadom i severozapadom regiona već se simulira za četvrtak uveče kada bi ovde bilo grmljavinskih pljuskova, lokalno i vrlo jakih. Nad ostalim delom regiona uglavnom suvo - navodi Čubrilo i dodaje:

foto: Printscreen/Facebook/Marko Čubrilo

- Nestabilnosti bi nad severom regiona moglo biti i u noći ka petku, dok bi sam petak doneo promenljivo oblačno i sparno vreme ponegde uz grmljavinske pljuskove, posebno posle podne i u noći ka suboti. Manje nestabilnosti nad jugoistokom i istokom regiona. U petak malo svežije, maksimumi uglavnom od +24 do +27 stepeni Celzijusa, ali dosta sparno.

Prema njegovim rečima "u subotu tokom dana jača destabilizacija uz grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode, dok bi naredna dva dana većem delu regiona donela konkretniju kišu i jače pljsukove, te bi lokalno ponovo moglo biti vrlo visokih padavinskih totala".

foto: Nenad Kostić

- Manje kiše se i dalje simulira nad jugoistokom i istokom regiona. Osim obilnije kiše usledilo bi i osetnije osveženje te bi u nedelju maksimumi mogli biti samo od +14 do +21 stepen Celzijusa. Posle 11. septembra se nekoliko dana simulira relativno sveže uz kišu povremeno, ali se obilne padavine više ne očekuju. Od nedelje svakako nekoliko dana kasnog leta, a zatim novo, jače, pogoršanje.

Kurir.rs

Bonus video:

03:01 OVO JE DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA SEPTEMBAR: Uskoro prestanak padavina, pa period sunčanih intervala NAJVLJUJE SE NOVO NEVREME