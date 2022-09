RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE! U ovim delovima Srbije se očekuje nevreme: Olujni vetar, kiša, grmljavina i grad! Za vikend PRVI SNEG?

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i u većini krajeva hladnije vreme s kišom, dok će se na jugu i istoku zadržati relativno toplo s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će u veini krajeva biti slab do umeren, severozapadni, a na jugu i jugozapadu pre podne umeren jugozapadni. Uveče severozapadni vetar u pojačanju, a u Vojvodini, na istoku i u planinskim predelima povremeno i s udarima olujne jačine.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura od 12 do 16, a najviša od 16 na severu do 25 na jugu i istoku.

U Beogradu će vreme danas biti oblačno i osetno hladnije, s kišom i umerenim severozapadnim vetrom koji će se pojačati krajem dana. Temperatura tokom čitavog dana bez većeg kolebanja: od 14 do 16 stepeni.

Upozorenje RHMZ-a

RHMZ izdao je novo upozorenje za područje Srbije na lokalno veću količinu padavina i pojavu nepogoda sa gradom i olujnim vetrom.

foto: Printscreen/RHMZ

"Danas grmlјavinski procesi se očekuju još na jugu i istoku Srbije, a u ostalim krajevima kiša koja će, uz zahlađenje i jak i olujni severozapadni vetar, biti intenzivnija uveče i u noći ka nedelјi", stoji u upozorenju.

Najava čestih padavina

"Najava svežijeg vremena - Od danas temperatura u postepenom padu, a u nedelјu i početkom sledeće sedmice maksimalne vrednosti od 15 do 20 °C.

foto: Printscreen/RHMZ

Najava čestih padavina - Danas i sutra povremeno kiša i plјuskovi s grmlјavinom sa uslovima za obilne padavine. U nedelјu kratkotrajno razvedravanje, a početkom naredne sedmice novo naoblačenje sa padavinama", stoji u najavi RHMZ-a.

Upaljen meteo alarm

Zbog jakog vetra, pljuskova i grmljavine na snazi su narandžasti i žuti meteo alarm. Narandžasto upozorenje upaljeno je za područje Banata, Šumadije, Pomoravlja, kao i zapadne i jugozapadne Srbije, a to znači da je vreme opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi se na sajtu RHMZ-a.

U ostalim delovima Srbije na snazi je žuto upozorenje, što znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U nedelju kišni oblaci prelaze preko Srbije i odlaze na istok uz delimično razvedravanje, najpre u toku jutra na severu i zapadu Srbije. Na vrhu Kopaonika i visokim planinama iznad 1.500 metara nadmorske visine će osvanuti sneg. U toku dana razvedravanje nastupa i u ostalim predelima, pa će popodne u svim krajevima biti suvo sa sunčanim intervalima. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura od 8 do 12 stepeni, a maksimalna od 14 do 18 stepeni. Uveče suvo.

U ponedeljak sveže uz par stepeni veću temperaturu nego u nedelju. U toku dana promenljiva oblačnost dolazi sa severa i usloviće kratkotrajnu kišu u severnim, a krajem dana i u centralnim predelima ponegde.

Od utorka do subote hladnije od proseka za septembar i promenljivo oblačno vreme sa ređom pojavom kratkotrajne kiše, ali i sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom od 15 do 20 stepeni.

(Kurir.rs)