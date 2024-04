MISLILA SAM DA ĆE ME REGAL POKLOPITI, SVI SMO ISTRČALI NAPOLJE! U Kladovu se sve treslo, a ovde se očekuju i jači zemljotresi!

Bio je baš jak. Kratak, ali jak. Ovim recima Mila Petrović iz Kladova, još uvek uznemirena, opisala je kako ih je isprepadao zemljotres koji je jutros pogodio njihov grad. Bio je, prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, jačine 4,1 stepena po Rihteru, pa se osetio i u Zaječaru, Negotinu, Donjem Milanovcu, Boru i drugim gradovima na Istoku Srbije.

- Mislila sam da će me regal poklopiti. Nije bilo vremena da se pobegne bilo gde. Sve se jako treslo - rekla je Mila za Telegraf i dodala:

- Srećom, bio je kratak. Kad se smirilo, izašla je cela ulica.

Neki građani su ga osetili čak i u Nišu.

"Niš, zatreslo na 5. spratu", javljaju građani.

Prema svedočenjima stanovnika Kladova zidovi, prozori, ormani i kreveti dobro su se zatresli u trenutku potresa.

"Osetio se potres, zatresao se nameštaj u kući", "Baš se osetio", "Bila sam u krevetu kada sam osetila ljuljanje", "Nikako da ustanem za posao, ovo me taman isteralo iz kreveta", pisali su građani na društvenim mrežama.

Najjači zemljotresi u Srbiji Lazarevac, mart 1922. - 5,7 stepeni Rihtera, povređene četiri osobe Rudnik, maj 1927. - 5,9 stepeni Rihtera, poginulo sedam ljudi, a osam povređeno Kopaonik, maj 1980. - 5,9 stepeni Rihtera, nije bilo poginulih, povređeno 30 ljudi Mionica, septembar 1998. - 5,7 stepeni Rihtera, nastradala jedna osoba, a 3.500 objekata postalo neupotrebljivo zbog oštećenja Kraljevo, novembar 2010. - 5,5 stepeni Rihtera, poginulo dvoje, povređeno oko 200 ljudi

Republički seizmološki zavod navodi da je zemljotres magnitude 4.1 jedinica Rihterove skale registrovan danas, u 7.42 časova po lokalnom vremenu, u regionu mesta Kladovo.

- Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na V-VI stepena Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta mogu izazvati mala oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti - navodi se na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda.

Inače, mnogi seizmolozi upozoravali su da je realno da Srbiju u narednom periodu zadesi zemljotres jačine do pet stepeni po Rihteru.

Šta raditi u slučaju zemljotresa Ne paničite!

Ne pokušavajte da bežite.

Spustite se na pod, sklupčajte se i zaštitite glavu.

Nađite zaklon na bezbednim mestima u kući kao što su: dovratnici, noseći zidovi, mesto ispod stola, čvrstog nameštaja i ostanite tamo dok traje potres, ili pokrijte svoje lice i glavu rukama i sklonite se u ugao unutrašnjih zidova postorije.

Udaljite se od stakla, prozora, spoljnih zidova i vrata, i bilo čega što može da padne, poput lustera ili polica.

Ukoliko ste u krevetu, spustite se pored kreveta i zaštitite glavu.

Ostanite u kući dok potres ne prestane i ne bude bezbedno za vas da izađete.

Sve dok zemotres traje, izbegavajte stepeništa i lifotve.

Ne koristite lift.

Ne izlazite na terasu ili balkon.

Uvek imajte pripremljenu baterijsku lampu i tranzitorski prijemnik sa rezervnim baterijama.

Odmah isključite sve izvore električne energije, gasa i vode. Ukoliko ste koristili bilo koji izvor toplote, isključite ga kada se potres smiri.

Sklonite se od ulične rasvete, električnih kablova i zgrada, najveća opasnost je u blizini građevina, na izlazima i uz spoljne zidove.

Ukoliko ste na ulicu vodite računa o objektima koji mogu pasti na vas, kao što su dimnjaci, crepovi sa krova, slomljeno prozorsko staklo.

Ukoliko se nađete pod ruševinama prekrijte usta maramicom ili tkaninom.

Udarajte o cev ili zid kako bi spasilački timovi mogli da vas pronađu. Ukoliko imate pištaljku iskoristite je. Vičite samo ukoliko je to poslednja opcija. Vikanje može izazvati udisanje opasno velike količine prašine. Koristite telefon samo u slučaju nužde kako se telefonske linije ne bi opteretile *MUP

O tome je za Kurir nedavno pričala i seizmolog Ana Mladenović. Ona je istakla da su u Srbiji najtrusnija područja Kopaonik, Šumadija i dolina Velike Morave.

- Kod nas je prisutna umerena seizmičnost i u tom području jednom u deset godina može doći do potresa do pet stepeni po Rihteru. U regionu odnosno na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore seizmičnost je jača jer se direktno udaraju dve tekstonske ploče - jadranska i evropska. Kada se to desi u regionu potresi koji se osete kod nas su dosta slabiji. Zemljotresi nisu neuobičajena pojava i svakako ih možemo očekivati u narednom periodu, ali ne treba plašiti narod i ne možemo predvideti kada se tačno potres može desiti - rekla je Mladenovićeva.

